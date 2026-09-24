Teseo & Co. refuerza su accionariado y pasa a operar con marca propia

Teseo & Co - Teseo & Co

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía mantiene equipo directivo, clientes y mandatos. Su CEO, Jorge Martínez Rumeu, eleva su participación hasta el 30 % del capital y la firma concluye de forma amistosa su asociación con Chestertons para operar bajo su propia marca

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- La consultora inmobiliaria que hasta la fecha ha operado en España como Chestertons Atomiun pasa a denominarse Teseo & Co. El cambio no altera la estructura ni el equipo de la compañía: se mantienen los mismos profesionales, los mismos clientes y los mandatos en curso. Cambia la marca bajo la que la firma opera y el peso accionarial de su primer ejecutivo.



Un accionariado más alineado con la gestión. Jorge Martínez Rumeu, CEO de la compañía, eleva su participación hasta el 30 % del capital. Es el movimiento con más fondo de todo el proceso: refuerza la alineación entre propiedad y gestión, da estabilidad al proyecto a largo plazo y confirma la apuesta del equipo directivo por un modelo de asesoramiento independiente, especializado y enfocado en operaciones de elevada complejidad.



Una salida ordenada y de mutuo acuerdo. La firma pone fin, de forma amistosa y por acuerdo entre las partes, a su asociación con Chestertons. Ambas organizaciones mantienen una relación cordial y la operativa de la compañía continúa sin interrupción alguna para clientes e inversores. La decisión responde únicamente a la voluntad de la firma española de desarrollar su propio proyecto con plena autonomía de marca y de estrategia.



Foco: suelo, inversión, industrial, logística y centros de datos. Teseo & Co. concentra su actividad en inversión inmobiliaria, industrial y logística, centros de datos y suelo. Asesora a propietarios, inversores y empresas con equipos senior implicados en todas las fases de cada operación, desde la identificación de la oportunidad y el análisis de riesgos hasta la definición de la estrategia y su ejecución.



Inteligencia artificial aplicada al análisis. La independencia de marca permite a la firma desarrollar su propio modelo tecnológico. Teseo & Co. incorpora inteligencia artificial a sus procesos de análisis para cruzar información de mercado, identificar oportunidades antes de que salgan al mercado abierto, modelizar escenarios de inversión y acortar los plazos de due diligence. El criterio y la decisión siguen siendo del equipo; la IA amplía su capacidad para trabajar con más información, más rápido y con mayor precisión.



"Este movimiento refuerza nuestra empresa con un equipo especializado, una cartera de clientes consolidada y una forma muy concreta de trabajar. Reforzar mi participación hasta el 30 % es un compromiso a largo plazo con el proyecto y con las personas que lo forman", señala Jorge Martínez Rumeu, CEO y socio de la compañía.



"La experiencia seguirá siendo esencial, pero debe complementarse con inteligencia de mercado, inteligencia artificial y una lectura rigurosa de los cambios que están transformando el sector. Nuestro objetivo es anticiparnos y convertir ese conocimiento en una ventaja real para quienes confían en nosotros", añade Martínez Rumeu.



Sobre Teseo & Co.

Teseo & Co. está especializada en inversión, industrial y logística, centros de datos, suelo y desarrollo inmobiliario, y asesora a propietarios, inversores y empresas en la ejecución de operaciones complejas, con un modelo basado en la especialización, la implicación directa de profesionales senior, el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis y la absoluta confidencialidad.

Contacto

Nombre contacto: Sergio Martínez Herrero

Descripción contacto: Consejero de Teseo & Co.

Teléfono de contacto: 910052034



