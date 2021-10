Tesla se adelanta en el informe Best Global Brands de 2021 de Interbrand

Sephora entra en la tabla, mientras las empresas tecnológicas siguen dominando los primeros puestos

- Tesla (nº 14) da el mayor salto en la tabla y es la marca de más rápido crecimiento en el último año, con un aumento sin precedentes del 184% en el valor de la marca, tras volver a entrar en la clasificación en 2020.

- Sephora (nº 100) es el único nuevo participante para 2021, lo que convierte a LVMH Group en la mayor entidad del grupo, con cinco marcas en la tabla.

- La tecnología domina los 10 primeros puestos, sin cambios en los tres primeros puestos de Apple (nº 1), Amazon (nº 2) y Microsoft (nº 3). Las tres primeras marcas representan un tercio (33%) del valor total de la tabla este año.

- Las 100 mejores marcas están valoradas ahora en 2.670 millones de dólares, un 15% más que en 2020, la mayor tasa de crecimiento en los 22 años de historia de Best Global Brands de Interbrand.

NUEVA YORK, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Interbrand ha anunciado hoy las marcas que han salido mejor paradas en su clasificación 2021 Best Global Brands.

Tras su reincorporación a la tabla el año pasado, Tesla (nº 14) fue la marca que más rápido creció en 2021, con un aumento sin precedentes del 184% en el valor de la marca. Tesla también experimentó la mayor subida en la clasificación, subiendo 26 puestos en la tabla, seguida de cerca por Salesforce.com (subiendo 20 puestos hasta el nº 38) y PayPal (subiendo 18 puestos hasta el nº 42).

Sephora (nº 100) es el único nuevo participante en la clasificación de este año, pero su incorporación convierte a LVMH Group en la mayor entidad del grupo en la tabla. LVMH Group es el primero en tener cinco marcas en la tabla de las Best Global Brans: Sephora, Louis Vuitton (nº 13), Dior (nº 77), Tiffany & Co. (nº 92) y Hennessy (nº 95).

Los diez primeros

A pesar de su crecimiento sísmico, Tesla aún no ha entrado entre los diez primeros. Apple nº 1 (408.251 millones de dólares) vuelve a ocupar el primer puesto de la tabla, seguida de Amazon nº 2 (249.249 millones de dólares). Tras haber superado a Google en 2020, Microsoft nº 3 (210.191 millones de dólares) ha conservado su lugar entre los tres primeros. Las tres primeras marcas representan un tercio (33%) del valor total de la tabla este año.

El resto de la lista está compuesta por: Google nº 4 (196.811 millones de dólares), Samsung nº 5 (74.635 millones de dólares), Coca-Cola nº 6 (57.488 millones de dólares), Toyota nº 7 (54.107 millones de dólares), Mercedes-Benz nº 8 (50.866 millones de dólares), McDonald's nº 9 (45.865 millones de dólares) y Disney nº 10 (44.183 millones de dólares).

Valor de la tabla

El valor global de la tabla ha aumentado hasta los 2.667.524 millones de dólares (un 15% más que los 2.326.491 millones de dólares de 2020), lo que supone la mayor tasa de crecimiento en los últimos 22 años de Best Global Brands de Interbrand.

El aumento medio del valor de la marca en 2021 es del 10%, significativamente mayor que el 1,3% de 2020, debido en gran medida a la perturbación económica causada por la COVID-19. La tecnología es el sector que más crece, con un cambio de valor de marca medio del 23% interanual. También es el sector más valioso por valor medio de marca, seguido de las bebidas y los artículos deportivos.

Principales aprendizajes

Durante el análisis de BGB 2021, los que más rápido subieron superaron significativamente a otras marcas en tres factores, lo que revela las prioridades fundamentales:

l Dirección: Estas marcas establecen una dirección clara, asegurándose de que toda la organización sabe hacia dónde va y trabaja con la misma ambición.

l Agilidad: Estas marcas se mueven con rapidez, introduciendo nuevos productos y servicios en el mercado y, cuando es necesario, pivotando para hacer frente a las cambiantes necesidades de los clientes.

l Participación: Estas marcas acaban llevando a las personas a un viaje con ellas y las hacen parte del movimiento para crear un mundo de marca atractivo.

"La dirección, la agilidad y la participación son tres temas clave que hemos visto que impulsan el crecimiento de las marcas en el último año. Tal vez no resulte sorprendente, dado el panorama empresarial en constante evolución, que la participación de los empleados, la adaptación al cambio y una sólida base de clientes hayan ayudado a ciertas marcas a prosperar," comentó Charles Trevail, consejero delegado global, Interbrand. "Merece la pena destacar el crecimiento de Tesla en el último año: un aumento de tres cifras en el valor de la marca no tiene precedentes en los últimos 22 años de Best Global Brands. Tesla es una marca que personifica la importancia de la dirección, la agilidad y la participación de la marca, por lo que no me sorprende que haya dado el mayor salto en la clasificación de Best Global Brands en 2021."

"Para que las marcas tengan éxito en nuestro mundo post-pandémico, nuestra clasificación destaca las claves para obtener resultados. Las marcas que crecen más rápido que la tasa media de crecimiento a largo plazo están cumpliendo en lo que respecta a la dirección, la agilidad y la participación, estableciendo una dirección estratégica clara, pivotando rápidamente y llevando a los consumidores a un viaje," comentó Gonzalo Brujo, presidente global, Interbrand. "A medida que avanzamos en la Década de las Posibilidades, muchas de las Best Global Brands están ampliando activamente sus posibilidades impulsando una innovación decisiva, desarrollando modelos de negocio más eficientes y adoptando posturas intransigentes."

Si desea consultar la clasificación completa de los 100 mejores y el informe con un análisis exhaustivo de las tendencias de crecimiento, del sector y de la industria, así como la metodología completa, visite www.bestglobalbrands.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661295/Interbrand.jpg