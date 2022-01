El Test LumiraDx CRP obtiene la marca CE

- Ensayo rápido de inmunofluorescencia microfluídica destinado a la determinación cuantitativa de la proteína C reactiva (PCR) en muestras de sangre total, venosa y plasma con un rango de 5,0 a 250,0 mg/L

- Resultados cuantitativos en 4 minutos desde la aplicación de la muestra, lo que ayuda a tomar decisiones clínicas rápidas en el punto de atención (POC)

- Prueba automatizada de PCR para uso profesional en la atención primaria y comunitaria, en el hogar del paciente y en la atención hospitalaria de emergencia para ayudar en la evaluación de la infección, la lesión tisular y las condiciones inflamatorias y guiar las decisiones de tratamiento, incluyendo la necesidad de antibióticos en la infección respiratoria

- Disponible en una única plataforma POC portátil con las pruebas de alta sensibilidad de antigen COVID-19 Flu A/B, antígeno COVID-19, anticuerpo COVID-19, COVID-19 Pool, INR y D-Dimer de LumiraDx

LONDRES, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx (Nasdaq: LMDX), la empresa de diagnóstico en el punto de atención de próxima generación, ha anunciado hoy que su prueba de proteína C reactiva (PCR) ha obtenido la marca CE. El test LumiraDx CRP es una prueba de inmunoensayo microfluídica pequeña y portátil que se utiliza para la determinación cuantitativa de la proteína C reactiva con resultados en cuatro minutos. La medición de PCR proporciona información importante para la detección y evaluación de la infección y la inflamación. En pacientes con síntomas de infección respiratoria, especialmente con sospecha de neumonía1, una PCR significativamente alta sugiere la necesidad de un tratamiento antibiótico, mientras que los niveles normales o bajos de PCR sugieren que los pacientes tienen una infección viral o autolimitada que no requiere antibióticos.

El Test LumiraDx CRP mide con precisión muestras directas de pinchazos en el dedo, sangre total venosa y plasma dentro de un rango de 5,0 - 250,0 mg/L. El ensayo se ejecuta en la plataforma LumiraDx, que puede utilizarse junto al paciente en la atención primaria y comunitaria, en los hogares de los pacientes y en los entornos de atención hospitalaria de emergencia, proporcionando resultados rápidos y fiables para la toma de decisiones oportuna.

Los médicos pueden utilizar el test LumiraDx CRP en la evaluación de infecciones, lesiones tisulares y afecciones inflamatorias. Los resultados de la prueba también pueden proporcionar información valiosa para reducir la prescripción innecesaria de antibióticos, en un esfuerzo general para luchar contra la resistencia antimicrobiana. De hecho, aunque el consumo de antibióticos en Inglaterra disminuyó durante la pandemia2, estudios recientes han puesto de manifiesto las elevadas tasas de prescripción de antibióticos entre los pacientes de COVID-193, lo que ilustra el uso innecesario de antibióticos y el temor de que las infecciones resistentes a los antibióticos puedan volver a los niveles anteriores a la pandemia.2

"La resistencia a los antimicrobianos es una preocupación creciente en todo el mundo y, si no se aborda, provocará una grave crisis de salud pública. Aunque las causas de la resistencia a los antimicrobianos son complejas, cada vez hay más pruebas que sugieren que la mejora del diagnóstico clínico de las infecciones respiratorias en los pacientes es un componente clave para abordar las tasas de prescripción innecesaria de antibióticos", afirmó el profesor Jonathan Cooke, profesor visitante del Departamento de Cirugía y Cáncer de la Facultad de Medicina del Imperial College de Londres. "Se ha demostrado que el acceso a herramientas de diagnóstico rápido de PCR-POCT ayuda a los profesionales sanitarios a tomar decisiones de prescripción y contribuye a mejorar la gestión de las infecciones respiratorias".

Ron Zwanziger, presidente y consejero delegado de LumiraDx, explicó: "La adición de la PCR a la plataforma LumiraDx será fundamental en esta temporada respiratoria para proporcionar a los médicos una variedad de herramientas para ayudar en la evaluación de los pacientes y su necesidad de tratamiento antibiótico. Incluir el ensayo en la plataforma LumiraDx junto con nuestras pruebas de COVID-19 y gripe A/B permitirá a los médicos tomar importantes decisiones de tratamiento en el punto de atención".

Los envíos del Test LumiraDx CRP comenzarán en breve. El anuncio se produce después de que la empresa anunciara el mes pasado la obtención de la marca CE para la prueba LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Antigen Test.

Acerca de LumiraDxLumiraDx (Nasdaq: LMDX) es una empresa de diagnóstico en el punto de atención de próxima generación que está transformando la atención sanitaria basada en la comunidad. Fundada en 2014, LumiraDx fabrica y comercializa una innovadora plataforma de diagnóstico que soporta un amplio menú de pruebas con un rendimiento comparable al de un laboratorio en el punto de atención. Las soluciones de pruebas de diagnóstico de LumiraDx están siendo desplegadas por los gobiernos y las principales instituciones de salud en los laboratorios, la atención urgente, los consultorios médicos, las farmacias, las escuelas y los lugares de trabajo para detectar, diagnosticar y controlar el bienestar, así como la enfermedad. LumiraDx tiene, en el mercado y en desarrollo, más de 30 pruebas que cubren las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los trastornos de la coagulación, todos en la plataforma LumiraDx. Además, LumiraDx tiene una cartera completa de soluciones de pruebas de COVID-19 rápidas, precisas y rentables desde el laboratorio hasta el punto de necesidad.

LumiraDx tiene su sede en Reino Unido con más de 1600 empleados en todo el mundo. Más información sobre LumiraDx y la Plataforma LumiraDx disponible en www.lumiradx.com

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, incluidas las declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios del Test LumiraDx CRP y la plataforma LumiraDx. Estas afirmaciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de la información expresada o implícita en estas afirmaciones prospectivas, incluyendo, entre otros, las condiciones económicas, políticas y comerciales generales; el efecto de la COVID-19 en los resultados comerciales y financieros de LumiraDx; mantener la aprobación regulatoria o la autorización de las pruebas; y aquellos factores discutidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en la Declaración de Poder y el Prospecto presentados de acuerdo con la Regla 424B(3) con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") el 10 de septiembre de 2021 y otros archivos con la SEC. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración de futuro contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores actualmente conocidos por ella y sus proyecciones de futuro, sobre las que no puede estar segura. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera.

