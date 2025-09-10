Testsigma anuncia a los ganadores de los Premios al Cliente Inaugurales 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Líderes de control de calidad apuestan por el futuro: Reconocidos por adoptar pruebas sin código basadas en IA con Testsigma

SAN FRANCISCO, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Día Mundial del Tester, Testsigma presentó con orgullo a los ganadores de sus primeros Premios al Cliente: una celebración mundial de los equipos de Ingeniería de Calidad que están redefiniendo cómo se integra la calidad del software en las aplicaciones modernas.

Estos ganadores representan un cambio radical hacia unas pruebas rápidas, inclusivas y en constante evolución. Con la plataforma de pruebas autónomas de Testsigma, los equipos están pasando de la automatización tradicional a un futuro impulsado por la IA, donde usuarios sin conocimientos técnicos como analistas de negocio, gerentes de producto y testers pueden contribuir, el mantenimiento de las pruebas se reduce y el control de calidad se convierte en una función colaborativa a nivel de toda la empresa.

"Estos ganadores no solo están automatizando más rápido, sino que están transformando el significado de las pruebas en el mundo actual", afirmó Rukmangada Kandyala, consejero delegado y cofundador de Testsigma. "Al adoptar enfoques sin código y centrados en la IA, han desarrollado prácticas de control de calidad más resilientes, más colaborativas y listas para escalar. Eso es lo que exige la próxima era".

Los ganadores de 2025 incluyen:

Sanofi - Mejor uso de la automatización de pruebas sin código

- Mejor uso de la automatización de pruebas sin código Nokia - Implementación de automatización de pruebas más escalable

- Implementación de automatización de pruebas más escalable SpotGenius - Mejor iniciativa de pruebas de accesibilidad

- Mejor iniciativa de pruebas de accesibilidad Accops - Mejor estrategia de pruebas multiplataforma

- Mejor estrategia de pruebas multiplataforma Galactic Advisors - Campeón del año Testsigma

Un nuevo estándar para el control de calidad moderno

Los premios Testsigma Customer Awards reflejan una tendencia al alza en las organizaciones de software: pruebas colaborativas, sin código y autónomas. Estos equipos ganadores no solo adoptaron nuevas herramientas, sino que cuestionaron su forma de realizar pruebas, pasando de ciclos reactivos a una calidad proactiva.

"Estos no son solo logros en automatización de pruebas, sino también logros operativos y culturales. Demuestran que cuando la calidad se vuelve inclusiva e inteligente, se convierte en un factor multiplicador para el negocio", añadió Kandyala.

Descubra las historias completas de los ganadores de 2025 en: testsigma.com/customer-awards-2025

Acerca de Testsigma:

Testsigma es una plataforma de automatización de pruebas con agentes impulsada por compañeros de trabajo de IA que trabajan junto con los equipos de control de calidad para simplificar las pruebas, acelerar los lanzamientos y mejorar la calidad en la web, los dispositivos móviles, las API y Salesforce.

En el núcleo de Testsigma se encuentran Testsigma Copilot y Atto, un colaborador de IA para equipos de control de calidad que moviliza a un equipo de agentes de IA para planificar, diseñar, desarrollar, ejecutar, mantener y optimizar pruebas de forma autónoma.

Utilizado por Samsung, DHL, KFC, Axel Springer, Nokia, Zeiss y otras empresas, Testsigma permite a los equipos de ingeniería de calidad acelerar sus pruebas sin esfuerzo, garantizando así la entrega de software de alta calidad con confianza.

