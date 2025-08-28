Tether anuncia su plan para incorporar USD₮ a RGB, impulsando las stablecoins nativas en Bitcoin y Lightning

(Información remitida por la empresa firmante)

El gigante de las stablecoins se compromete a emitir USD₮ en Bitcoin y Lightning próximamente, aprovechando la tecnología RGB.

Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether: "Con RGB, USD₮ abre una nueva y poderosa vía de acceso en Bitcoin".

LUGANO, Suiza, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Tether anunció hoy su intención de emitir USD₮ en RGB, un protocolo de nueva generación para la emisión y transacción de activos digitales en Bitcoin y la Red Lightning. La RGB Protocol Association celebra el anuncio como una señal contundente para desarrolladores e instituciones que buscan canales de activos privados, escalables y controlados por el usuario en la red más segura del mundo.

RGB alcanzó la disponibilidad para la red principal a principios de este año con la versión v0.11.1, lo que permite a los desarrolladores emitir y gestionar activos mediante la validación del lado del cliente y Bitcoin como capa de compromiso. Este diseño mantiene los datos de los activos fuera de la cadena, a la vez que ancla las pruebas a las transacciones de Bitcoin, lo que minimiza la saturación de la cadena, preserva la privacidad y permite la compatibilidad con Lightning.

"Bitcoin merece una stablecoin que se sienta verdaderamente nativa, ligera, privada y escalable", afirmó Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether. "Con RGB, USD₮ se abre a una nueva y poderosa vía de acceso en Bitcoin, lo que refuerza nuestra creencia en Bitcoin como la base de un futuro financiero más libre".

Con USD₮ en RGB, los usuarios y proveedores de servicios podrán:

Mantener y transferir USD₮ junto con bitcoin en la misma billetera;

USD₮ junto con bitcoin en la misma billetera; Aprovechar transacciones privadas, validadas por el cliente, que no revelan saldos ni flujos en la cadena;

que no revelan saldos ni flujos en la cadena; Integrarse con la red Lightning para lograr liquidaciones instantáneas mediante las extensiones de transporte de RGB.

Por qué es importante

RGB extiende Bitcoin más allá de una simple reserva de valor, permitiendo monedas estables, activos tokenizados y derechos programables que heredan el modelo de seguridad de Bitcoin, manteniendo a los usuarios en control. La adopción por parte de grandes emisores como Tether puede impulsar la compatibilidad con billeteras, la adopción por parte de comerciantes y la creación de puentes de liquidez entre cadenas sin nuevos códigos de operación L1 ni cambios en el consenso.

Para desarrolladores e integradores

Comience aquí: documentos técnicos y guías en rgb.info

documentos técnicos y guías en Ejecutar y compilar: implementaciones de referencia y bibliotecas en github.com/rgb-protocol

implementaciones de referencia y bibliotecas en Ecosistema y membresía: actualizaciones y membresía en rgbprotocol.org

La Asociación invita a billeteras, intercambios, procesadores de pagos y proveedores de infraestructura a unirse a grupos de trabajo que aceleran las integraciones RGB20 (activos fungibles), transportes Lightning y conectores de puente que expanden USD₮ y otros activos a través de rieles nativos de Bitcoin.

Acerca de la RGB Protocol Association

La RGB Protocol Association es una organización suiza sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo, la estandarización y la adopción de RGB (contratos digitales privados y escalables para Bitcoin y Lightning) mediante la colaboración abierta con empresas, investigadores y la comunidad de software libre en general. Más información en rgbprotocol.org.

Anuncio oficial: https://tether.io/news/tether-to-launch-usdt-on-rgb-expanding-native-bitcoin-stablecoin-support/

Medios y asociacionespress@rgbprotocol.org Recursos: rgb.info | github.com/rgb-protocol

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2759685/RGB_Protocol_Association_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/tether-anuncia-su-plan-para-incorporar-usd-a-rgb-impulsando-las-stablecoins-nativas-en-bitcoin-y-lightning-302541253.html