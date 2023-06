Tetra Pharm Technologies anuncia el éxito de la prueba de liberación in vitro de un nuevo analgésico

In the Laboratory

In the Laboratory - TETRA PHARM TECHNOLOGIES/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Tetra Pharm Technologies anuncia el éxito de la prueba de liberación in vitro de un nuevo compuesto analgésico

La empresa danesa de biotecnología Tetra Pharm Technologies, anuncia los prometedores resultados de las pruebas preclínicas de su fármaco analgésico – TPT0301.

COPENHAGUE, Dinamarca, 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- En un reciente estudio in vitro de TPT0301, la novedosa tecnología de liberación de fármacos de Tetra Pharm Technologies se comparó con formulaciones más comúnmente utilizadas para la liberación de fármacos en la cavidad oral. Para los estudios de liberación se utilizó una membrana artificial validada, diseñada para imitar la mucosa oral, junto con medios biológicos relevantes.

Dado que la mucosa oral está muy vascularizada, los fármacos que se absorben a través de ella pasan directamente a la circulación sistémica, evitando así el tracto gastrointestinal y el metabolismo de primer paso en el hígado. Esto hace que la administración por la mucosa oral sea una alternativa atractiva a los comprimidos y cápsulas convencionales.

"Los resultados del estudio in vitro son muy convincentes, ya que muestran una liberación superior a la de las formulaciones de referencia, y confiamos en que el próximo estudio farmacocinético (PK) in vivo respalde aún más los hallazgos in vitro", afirmó el Dr. Morten Allesø, director Científico de Tetra Pharm Technologies.

El objetivo de TPT0301 es el sistema endocannabinoide (ECS), un amplio sistema neuromodulador que regula y controla muchas de nuestras funciones corporales más críticas, como el aprendizaje y la memoria, el procesamiento emocional, el sueño, la temperatura, el control del dolor, las respuestas inflamatorias e inmunitarias y el apetito.

"En consonancia con nuestra estrategia a largo plazo, seguiremos invirtiendo grandes sumas en la investigación y el desarrollo de nuevos candidatos a fármacos dirigidos al sistema endocannabinoide (ECS) e indicaciones de enfermedades relacionadas. Estamos muy animados por los resultados positivos de los estudios preclínicos de TPT0301, que confirman el gran potencial y valor de nuestros programas", dijo Martin Rose, consejero delegado de Tetra Pharm Technologies."

Tetra Pharm Technologies planea actualmente que TPT0301 avance hacia ensayos en humanos tan pronto como se hayan evaluado los datos in vivo.

Acerca de Tetra Pharm Technologies

Tetra Pharm Technologies es una empresa biofarmacéutica danesa creada en 2018 con la visión de ser líder en investigación y desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema endocannabinoide. Para más información, visite www.tetrapharm.eu

Para más información: Martin Caspersencap@tetrapharm.eu+45 61224241

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098821/Tetra_Pharm_Technologies.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-anuncia-el-exito-de-la-prueba-de-liberacion-in-vitro-de-un-nuevo-analgesico-301848164.html