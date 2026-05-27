Teva Pharmaceuticals se compromete con Veeva Vault CRM

(Información remitida por la empresa firmante)

Agentic CRM con IA específica para el sector para una mayor interacción con el cliente

PLEASANTON, California, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha dado a conocer hoy que Teva Pharmaceuticals se ha comprometido con Veeva Vault CRM a nivel mundial.

Nos entusiasma ampliar nuestra alianza estratégica con Veeva mediante la implementación de Vault CRM, declaró Lavanya Narasimhamurthy, vicepresidenta de TI para el sector comercial en EE.UU. y soluciones comerciales globales en Teva. Compartimos un profundo compromiso con el éxito del cliente, y Vault CRM proporcionará a Teva la base tecnológica necesaria para impulsar la ejecución comercial.

Desde la innovación en los campos de la neurociencia y la inmunología hasta el suministro de medicamentos genéricos complejos, biosimilares y marcas farmacéuticas en todo el mundo, Teva se dedica a satisfacer las necesidades de los pacientes, afirmó Tom Schwenger, presidente y director comercial de Veeva. Nos sentimos honrados de extender nuestra alianza estratégica con Teva para incluir Veeva Vault CRM.

Vault CRM forma parte de la suite de aplicaciones Vault CRM, que proporciona la base tecnológica para la ejecución comercial. Vault CRM incluye el Informe de Llamadas de Agente para generar evidencia comercial, utilizando texto libre compatible para obtener información valiosa y aumentar la agilidad comercial.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube líder para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, que puede consultar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio se encuentra en las páginas 13 y 14), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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