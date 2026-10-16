La Teva Web lanza La Teva IA, su nueva marca de inteligencia artificial aplicada al negocio de las pymes

Francesc Sánchez y Bruno Díaz - La Teva Web, SL

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia barcelonesa, con 25 años de experiencia y más de 1.200 proyectos digitales, crea una marca especializada para que las empresas aparezcan en ChatGPT y Gemini, vendan más con asistentes inteligentes y automaticen procesos con criterio de negocio

Madrid, 16 de octubre de 2026.- La Teva Web, agencia de marketing y desarrollo digital con sede en Barcelona, presenta La Teva IA (latevaia.ai), una nueva marca e iniciativa propia dedicada a poner la inteligencia artificial al servicio de las pymes. La Teva IA es la agencia especializada en IA de La Teva Web: nace dentro del grupo, comparte equipo, experiencia y clientes, y tiene una misión clara: que la IA se traduzca en más visibilidad, ventas y eficiencia para las empresas.



Una respuesta al cambio en la forma de buscar

Los usuarios ya buscan en ChatGPT, Gemini o en la IA de Google, y muchas pymes pierden visitas sin saber por qué ni cómo adaptarse. La Teva IA nace para cubrir ese vacío.



Cuatro líneas de servicio



• Posicionamiento en la IA (GEO). Para que la marca aparezca en ChatGPT, Gemini y Perplexity, empezando por una auditoría de visibilidad.





• Vender con IA. Asistentes y agentes disponibles 24 horas que responden, recomiendan, cualifican y captan contactos, conectados a la web, la tienda online, el catálogo o el CRM.





• Construir con IA. Webs corporativas, tiendas online y landing pages hechas con el apoyo de la IA, más rápidas de entregar y preparadas. No son webs low cost: el valor es la velocidad y la modernidad.





• Automatizar con IA. Conexión del CRM, la facturación, la atención al cliente, los formularios y los informes para ahorrar tiempo y evitar tareas repetitivas.





Criterio de negocio y personas en el centro

La Teva IA trabaja con un método en siete pasos: entender el negocio, priorizar por impacto, diseñar y validar, implementar e integrar, medir y mejorar, configuración técnica avanzada y seguimiento continuo. La IA es el medio; el objetivo es hacer crecer el negocio.



Una iniciativa de La Teva Web

La Teva IA es una marca de La Teva Web y una iniciativa impulsada por la propia agencia. No parte de cero: aporta 25 años de experiencia en estrategia digital, un equipo de más de 35 profesionales y más de 1.200 proyectos para empresas e instituciones. Los clientes de La Teva IA tienen detrás la estructura, la solvencia técnica y el acompañamiento de La Teva Web.



Declaraciones

Francesc Sànchez Loro, CEO de La Teva Web, explica: "Llevamos 25 años ayudando a empresas a crecer en internet, y ahora la forma en que los clientes buscan y compran está cambiando más rápido que nunca. Hemos creado La Teva IA para que las pymes no se queden atrás".



Y añade: "No vendemos tecnología, vendemos resultados. Con La Teva IA, la pyme tiene a su lado un equipo que conoce su negocio y que aplica la IA con criterio, allí donde realmente suma".



Sobre La Teva IA

La Teva IA (latevaia.ai), la agencia de IA de La Teva Web, ayuda a las pymes a ganar visibilidad en la IA, vender más y automatizar procesos.



Sobre La Teva Web

La Teva Web (latevaweb.com) es una agencia de marketing y desarrollo digital con sede en Barcelona y 25 años de experiencia. Con un equipo de más de 35 profesionales, es Google Partner Premier y Microsoft Advertising Partner 2026.

Contacto

Nombre contacto: Ihssane Akoudad

Descripción contacto: La Teva IA

Teléfono de contacto: 932 50 35 86