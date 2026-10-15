La Teva Web, nombrada OpenAI Select Partner - La Teva Web

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de octubre de 2026 — La Teva Web, una agencia de marketing digital y desarrollo web con sede en Barcelona fundada en 2002, anunció hoy que ha sido nombrada OpenAI Select Partner dentro de la Red de Socios OpenAI.

La Red de Socios de OpenAI es un programa global para que los socios creen, vendan y desplieguen soluciones de IA junto con OpenAI. Reúne a socios con experiencia en el sector, capacidad de entrega y relaciones con los clientes, y proporciona recursos, formación y apoyo para ayudar a las empresas a adoptar los modelos y productos de vanguardia de OpenAI y convertirlos en un impacto medible.

Como Socio Selecto de OpenAI, La Teva Web seguirá colaborando con OpenAI para ayudar a las organizaciones a construir, desplegar y escalar soluciones de IA de forma responsable y eficaz. Este trabajo permitirá a las empresas poner GPT-6 Astra en más áreas de su negocio, con razonamiento más profundo y capacidad de uso informático para completar flujos de trabajo complejos y entregar trabajo terminado.

"Para La Teva Web es un honor formar parte de la familia de socios selectos de OpenAI. Desde el principio hemos estado comprometidos con la inteligencia artificial y con ChatGPT en particular, y ahora estamos dando un paso adelante para ayudar a las empresas a crecer y ser más productivas", dice Francesc Sánchez, CEO de La Teva Web. in general

La Teva Web acompaña a empresas de todos los sectores, desde Barcelona y más allá, para lograr su crecimiento a través de estrategias de marketing digital y desarrollo web. Su trabajo incluye desarrollo web, posicionamiento SEO y campañas publicitarias, con un uso intensivo de herramientas avanzadas de IA. La IA forma parte del trabajo diario de todos sus departamentos y se aplica en soluciones integradas en los procesos de sus clientes.

La Teva Web ha aplicado con éxito la IA en proyectos para empresas como DH Material Médico, para mejorar el servicio al cliente, y FESMÉS, para agilizar la creación de contenidos para su tienda online. Estas iniciativas han permitido optimizar procesos y mejorar la experiencia de sus clientes, convirtiendo la inteligencia artificial en una herramienta práctica para el crecimiento empresarial.

En este contexto, La Teva Web recientemente ha lanzado su nueva marca La Teva IA, que ofrece servicios de IA aplicados al crecimiento y aumento de la productividad de las empresas.

Descubre más sobre la Red de Socios de OpenAI: openai.com/business/partners/

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