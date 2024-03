El Texas Cardiac Arrhythmia Institute, anfitrión de una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Texas Cardiac Arrhythmia Institute en el St. David's Medical Center será el anfitrión de una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2024 es una conferencia de dos días que atrae a los mejores expertos en electrofisiología cardíaca del mundo

AUSTIN, Texas, 27 de marzo, 2024/PRNewswire/ -- Los días 18 y 19 de abril de 2024, el Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del St. David's Medical Center organizará su séptimo simposio internacional sobre arritmias complejas, EPLive 2024.

EPLive es una reunión educativa intensiva de dos días para médicos, enfermeras registradas de práctica avanzada y profesionales de la salud aliados que tengan interés en el tratamiento de arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. Los casos en vivo, que se transmiten con comentarios de expertos desde el moderno Centro de Electrofisiología del St. David's Medical Center, servirán como principal herramienta de enseñanza.

"El Texas Cardiac Arrythmia Institute tiene el honor de reunir a los principales expertos en electrofisiología cardíaca del mundo para presentar casos en vivo y grabados que muestran los logros y el futuro de nuestro campo", destacó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca, directora médica de TCAI y directora del curso EPLive. "Los casos, que destacan los avances en el tratamiento de las arritmias cardíacas, ayudarán a mejorar aún más los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Las arritmias cardíacas son causadas por problemas con el sistema eléctrico del corazón. Si bien muchas arritmias cardíacas se tratan mediante procedimientos de ablación modernos, que dependen del calor o frío extremos para destruir áreas específicas asociadas con ritmos cardíacos anormales, EPLive se centrará en la ablación de campo pulsado (PFA). Esta forma de ablación, el último avance en electrofisiología, produce pulsos eléctricos de alta frecuencia para atacar las células musculares que causan ritmos cardíacos irregulares sin utilizar exceso de calor o frío. El enfoque no térmico no daña el tejido circundante y, por lo tanto, mejora los resultados para los pacientes.

Los casos de fibrilación auricular (FA), incluida la PFA, representan una de las cuatro secciones de la conferencia. EPLive también presentará casos de ablación de taquicardia ventricular (TV), casos y dispositivos de cierre de la orejuela auricular izquierda (OAI) y nueva tecnología. Las sesiones consisten en una combinación de casos en vivo y grabados de TCAI y algunos de los principales centros del mundo: Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Washington, D.C.), Mt. Sinai Hospital (New York), Mozina Heart Center (Italia), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UC Health Center (Colorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center y Vancouver General Hospital (Canadá).

La conferencia también se centrará en una variedad de objetivos, que incluyen:

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para los pacientes durante la ablación de Fib A y otras arritmias cardíacas.

Demostrar comprensión de las últimas evidencias y directrices en el manejo y tratamiento de arritmias con nueva tecnología.

Aplicar enfoques que utilicen mejor las nuevas tecnologías demostradas para optimizar los resultados clínicos.

Identificar procesos que puedan beneficiarse de la integración de nuevas tecnologías y promover procedimientos más seguros para el paciente.

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante las extracciones de cables de implantes de dispositivos cardíacos complejos.

Junto con el doctor Natale, EPLive contará con presentaciones de varios médicos de TCAI, incluido el codirector del curso, Amin Al-Ahmad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. y Jason Zagrodzky, M.D.

Los médicos recibirán un máximo de 14,5 horas de Crédito™ de Categoría 1 del Premio de Reconocimiento al Médico (PRA) de la Asociación Médica Estadounidense (AMA) en la conferencia.

El Texas Cardiac Arrhythmia Institute cuenta con el centro de electrofisiología robótica líder en América del Norte. El centro de 72.000 pies cuadrados, inaugurado en 2019, incluye seis laboratorios de electrofisiología equipados con tecnología avanzada para el tratamiento de arritmias complejas. El equipo de médicos de renombre mundial del instituto es una de las prácticas de electrofisiología más grandes de Estados Unidos y proporciona experiencia, conocimientos y atención excepcionales incomparables.

Para obtener más información, visite EP-Live.com.

Contacto de los medios: ECPR TexasMatt GrilliMGrilli@ECPRTexas.com(630) 800-9533

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-texas-cardiac-arrhythmia-institute-anfitrion-de-una-conferencia--internacional-sobre-arritmias-cardiacas-302101134.html