Texfire prueba sus mantas ignífugas en un test real con un coche eléctrico equipado con baterías de litio - TEXFIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auge de los vehículos eléctricos plantea nuevos desafíos en materia de seguridad contra incendios, especialmente por el riesgo asociado a las baterías de litio. Para contener estos fuegos de forma eficaz se requieren soluciones rápidas y seguras. En este contexto, las mantas ignífugas se consolidan como una herramienta clave de primera intervención, aunque no todas responden igual en situaciones críticas.

Texfire es una empresa de Barcelona especializada en tejidos técnicos ignífugos que, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, ha llevado a cabo un test inédito para demostrar la eficacia de sus mantas ignífugas en vehículos eléctricos. En esta ocasión, Texfire incendió un vehículo eléctrico y lo cubrió con sus mantas ignífugas para demostrar su resistencia térmica y capacidad de contención del fuego en vehículos eléctricos.

Con este ensayo, Texfire refuerza su compromiso con la seguridad y la innovación tecnológica, mostrando en condiciones reales la capacidad de sus soluciones para afrontar incendios de alta intensidad.

Datos técnicos del ensayo

El vehículo empleado en la prueba fue un Tesla Model S 70D del año 2016. Para el ensayo se utilizó la manta ignífuga TEXFIRE modelo PRO. La batería del vehículo contaba con una capacidad de 70 kWh, formada por 6.216 celdas cilíndricas. Durante la prueba se instalaron termopares tanto en el interior como en el exterior del vehículo, con el fin de monitorizar la evolución térmica.

La temperatura máxima registrada en el interior alcanzó los 993 °C, reproduciendo un escenario real de incendio con alto nivel de riesgo. La manta ignífuga de Texfire consiguió confinar las llamas y limitar la propagación del fuego, reduciendo la temperatura del habitáculo hasta los 553 °C. Estos resultados ponen de manifiesto la eficacia del producto en condiciones extremas.

El tiempo de despliegue y colocación de la manta fue de tan solo 20 segundos, lo que refuerza su valor como herramienta de intervención rápida en emergencias.

A diferencia de otras mantas que pueden atrapar gases inflamables y generar explosiones, el modelo de Texfire está diseñado para permitir la salida controlada de gases y el paso del agua, favoreciendo el enfriamiento de la batería. Este enfoque permite una intervención más segura y eficaz para los equipos de emergencia.

Declaración corporativa

“Con este test queríamos ir un paso más allá y mostrar la fiabilidad de nuestros productos en un escenario real y de alta exigencia. La seguridad es nuestra prioridad y queremos transmitir al mercado que nuestras soluciones están preparadas para los retos actuales”, afirma Joan Ginestà, CEO de Texfire.

Sobre Texfire

Texfire es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación de productos de protección térmica y tejidos ignífugos. Con una larga trayectoria consolidada en diferentes sectores como el industrial, la automoción y la seguridad, Texfire trabaja constantemente para ofrecer soluciones innovadoras y de máxima calidad.

Para más información o solicitudes de contacto, se puede escribir al siguiente correo electrónico: info@texfire.net.

Contacto

Emisor: TEXFIRE

Contacto: TEXFIRE

Número de contacto: (+34) 937 194 814