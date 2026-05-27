Textilo analiza las tendencias de merchandising corporativo para el verano 2026

Kit de merchandising de Textilo para la temporada de verano 2026 - TEXTILO

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa especializada en merchandising corporativo identifica los productos y colores que marcarán la temporada estival, y advierte sobre los errores de planificación que acaban costando más de lo previsto

Madrid, 27 de mayo de 2026.- El verano concentra uno de los picos de mayor demanda del año en merchandising corporativo. Festivales, eventos de empresa, campañas de marca e incorporaciones de empleados generan una presión de producción que penaliza especialmente a las marcas que no han planificado con suficiente antelación. Textilo, empresa española especializada en merchandising corporativo que ha trabajado con más de 500 empresas, publica su análisis de tendencias para la temporada estival de 2026.

Productos y diseño: hacia dónde se mueve el sector

El análisis de Textilo identifica las categorías con mayor demanda este verano. Las camisetas de algodón de mayor gramaje y cortes oversize están desplazando a los formatos más básicos, con una exigencia creciente en calidad de tejido. Las bolsas tote de lona gruesa mantienen una posición destacada, especialmente en contextos de evento y regalo corporativo. Los bucket hats llevan dos temporadas ganando cuota frente a la gorra de cinco paneles. Las toallas de playa con diseños propios se han consolidado en el segmento prémium. Los abanicos personalizados, funcionales y de producción ágil, siguen siendo uno de los accesorios más solicitados para hostelería y activaciones de verano.

En cuanto a color, los tonos tierra, arcilla, terracota, arena, verde sage, mantienen su presencia junto a una incorporación progresiva de pastel: lavanda, azul cielo y rosa palo ganan protagonismo en prendas y bolsas. Los saturados como amarillo limón o azul cobalto funcionan en contextos de festival con perfiles de marca más expresivos. Negro, blanco roto y navy continúan liderando el volumen de producción por su versatilidad.

Desde el punto de vista del diseño, el sector muestra un patrón claro: los mejores resultados se obtienen con logos de tamaño contenido y bien ubicados, paletas reducidas y prendas que el receptor valore más allá del evento para el que fueron creadas.

Los errores de planificación más frecuentes y sus consecuencias

Uno de los patrones que se repite cada temporada es el de las marcas que comienzan a mover su merchandising de verano cuando la temporada ya está encima. Las consecuencias son predecibles y siempre suponen un coste mayor al previsto.

La falta de producto disponible en el pico de demanda, junio y julio, significa perder las semanas de mayor actividad sin posibilidad de recuperarlas. La producción urgente puede duplicar el coste del mismo artículo, al sumar costes de flete aéreo y reducir las opciones de personalización. Las decisiones apresuradas también tienen un impacto en el resultado final: tejidos de menor calidad, diseños sin validar o colores que no encajan con la identidad de marca generan un merchandising que comunica lo contrario de lo que se buscaba.

Hay tres aspectos técnicos que la industria identifica como fuente habitual de errores: no prever la distribución de tallas antes de producir, saltarse la validación de muestras físicas para ganar tiempo, y asumir que el color en pantalla se trasladará directamente al tejido. Ninguno de los tres atajos ahorra tiempo a medio plazo.

La regla general del sector es clara: la planificación del merch de verano debería comenzar, como mínimo, con tres meses de antelación respecto al momento de uso o distribución.

Sobre Textilo

Textilo es una empresa española B2B fundada en 2016, especializada en merchandising corporativo y welcome packs. Con sede comercial en Madrid y centro logístico en Badalona (Barcelona), ofrece producción, almacenaje y envío a más de 50 países. Su plataforma Textilo Logistics permite gestionar inventario y envíos en tiempo real. Más información en Textilo.com.

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