(Información remitida por la empresa firmante)

- TFS HealthScience nombra a Miriam Martin vicepresidenta de Desarrollo Empresarial y Servicios de Desarrollo Clínico

LUND, Suecia, 25 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience (TFS), una de las principales Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) del mundo, se complace en anunciar que Miriam Martin , miembro de la organización desde hace muchos años, ha sido nombrada vicepresidenta de Desarrollo Empresarial, Servicios de Desarrollo Clínico (CDS). Con este nuevo cargo, Miriam se une también al Comité Ejecutivo de TFS, reforzando el compromiso de la empresa con el crecimiento estratégico, la excelencia operativa y el fomento de asociaciones sólidas.

Miriam ha sido una piedra angular de TFS durante más de 15 años, contribuyendo significativamente al éxito comercial de la compañía a través de funciones de liderazgo progresivo y una profunda experiencia en la industria que abarca tanto el lado del patrocinador como los entornos de CRO. Su mandato abarca una era de transformación en TFS, incluyendo cinco adquisiciones, convirtiéndose en parte de Ratos Group , y la expansión global de la compañía en regiones clave a través de Norteamérica, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio. En los últimos cinco años, Miriam ha impulsado resultados de ventas que han marcado un hito y el crecimiento de funciones clave de desarrollo empresarial. Su liderazgo también ha apoyado la escalabilidad y el éxito del modelo de proveedor de servicios funcionales (FSP) en TFS, permitiendo soluciones de recursos estratégicos flexibles y de alta calidad alineadas con las necesidades cambiantes de los socios.

El impacto de Miriam en TFS es profundo y duradero, explicó Markus Granlund , consejero delegado de TFS HealthScience. Ha desempeñado un papel esencial en la formación del TFS que conocemos hoy. Su liderazgo, perspicacia y compromiso inquebrantable con nuestra empresa y misión la convierten en la persona ideal para este puesto. Estamos orgullosos de poder darle la bienvenida al Comité Ejecutivo.

El nombramiento de Miriam se produce en un momento de continuo impulso para TFS, marcado por los avances en sus principales áreas terapéuticas. La empresa ha iniciado recientemente programas clínicos fundamentales de fase temprana y tardía en oftalmología -incluidos estudios sobre el edema macular diabético y otras enfermedades de la retina-, además de ampliar sus actividades oncológicas en cáncer de páncreas, cáncer de pulmón no microcítico y otras indicaciones hematológicas. TFS también está ampliando sus carteras de dermatología y neurociencias con estudios recientemente adjudicados en dermatitis atópica, cicatrización de heridas complejas y esclerosis múltiple. Este progreso pone de relieve la profunda experiencia terapéutica de la empresa y su compromiso inquebrantable con la excelencia científica y el impacto centrado en el paciente.

Me siento realmente honrada de seguir creciendo con TFS en esta capacidad, afirmó Miriam Martin. TFS ha creído en mí, ha invertido en mí y me ha rodeado de gente extraordinaria. Estoy agradecida a aquellos que me han apoyado, y espero continuar con nuestra misión de empoderar a nuestros socios y enriquecer vidas.

Como vicepresidenta de Desarrollo Empresarial, CDS, Miriam se centrará en mejorar el compromiso con el cliente, impulsar estrategias de crecimiento sostenible y defender enfoques innovadores para el desarrollo clínico. Su puesto en el Comité Ejecutivo le proporcionará mayores oportunidades para defender la voz de los socios de TFS, colaborar entre funciones y fortalecer aún más una cultura inclusiva que prioriza las relaciones, la innovación y el éxito compartido.

Acerca de TFS HealthScience TFS HealthScience es una Organización de Investigación por Contrato (CRO) global de servicio completo que se asocia con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para avanzar en tratamientos innovadores y mejorar los resultados de los pacientes. Con operaciones en 40 países, TFS y sus socios estratégicos ofrecen soluciones de recursos estratégicos a medida y servicios de desarrollo clínico en áreas terapéuticas especializadas, como dermatología , medicina interna , neurociencia , oncología y oftalmología . Dedicada a potenciar a sus socios y enriquecer vidas, TFS ofrece soluciones flexibles que combinan el alcance global con la agilidad y capacidad de respuesta de una CRO de tamaño medio.

Si desea más información visite www.tfscro.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2626111/TFS_HealthScience__Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tfs-healthscience-nombra-a-miriam-martin-vicepresidenta-de-desarrollo-empresarial-302410731.html