TFS HealthScience presenta su nueva identidad de marca global

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva identidad deja claro cómo esta CRO de origen sueco trabaja con patrocinadores de biotecnología, farmacéuticas y de tecnología médica: honestidad radical, urgencia científica, especialización terapéutica y continuidad de los equipos

LUND, Suecia, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience, una organización de investigación clínica (CRO) de alcance global, con sede en Lund (Suecia), ha lanzado una nueva identidad de marca y un lema: 'Asegurando el camino de la ciencia a la vida'. Presentada el 5 de octubre de 2026, esta identidad define la forma en que TFS colabora con patrocinadores de los sectores biotecnológico, farmacéutico y de tecnología médica en más de 40 países, basándose en cuatro pilares: honestidad radical, urgencia científica, especialización terapéutica y continuidad de los equipos. El personal, el equipo directivo y el compromiso con los programas de los patrocinadores se mantienen intactos.

"Nuestra nueva marca refleja exactamente quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos", afirmó Markus Granlund, consejero delegado de TFS HealthScience. "Aseguramos el camino desde la ciencia hasta la vida real, y lo hacemos gracias a un gran equipo que se esfuerza al máximo para lograrlo".

Vea el vídeo de la marca TFS

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El cortometraje muestra a la nueva TFS en acción: cómo sus equipos colaboran con los patrocinadores desde la inclusión del primer paciente hasta el cierre de la base de datos.

¿Qué representa la nueva marca?

Esta identidad vincula cada estudio con el propósito de la compañía: aplicar un enfoque humano al desarrollo clínico, de modo que la ciencia prometedora llegue a los pacientes que la necesitan. TFS nació en Lund con una idea clara de cómo debe llevarse a cabo la investigación clínica: informar a los patrocinadores con total precisión sobre lo que indican los datos, actuar con urgencia y mantener a los mismos expertos en un estudio desde la inclusión del primer paciente hasta el cierre de la base de datos.

La nueva marca convierte esa idea en cuatro compromisos que los patrocinadores pueden exigir a TFS:

Honestidad radical. Los equipos de TFS comunican a los patrocinadores exactamente lo que indican los datos y señalan con antelación los aspectos relevantes.

Los equipos de TFS comunican a los patrocinadores exactamente lo que indican los datos y señalan con antelación los aspectos relevantes. Urgencia científica. Los responsables de cada área terapéutica poseen autoridad directa para la toma de decisiones, lo que permite a los patrocinadores obtener respuestas rápidas sin necesidad de recurrir a largas cadenas de escalado.

Los responsables de cada área terapéutica poseen autoridad directa para la toma de decisiones, lo que permite a los patrocinadores obtener respuestas rápidas sin necesidad de recurrir a largas cadenas de escalado. Especialización terapéutica. TFS se centra en cinco áreas terapéuticas: dermatología, medicina interna, neurociencia, oncología y oftalmología. Los responsables clínicos conocen la indicación específica antes del inicio del proyecto.

TFS se centra en cinco áreas terapéuticas: dermatología, medicina interna, neurociencia, oncología y oftalmología. Los responsables clínicos conocen la indicación específica antes del inicio del proyecto. Continuidad de los equipos. El 88 % de los equipos de TFS permanecen en el proyecto durante todo el estudio, una cifra 8 puntos porcentuales superior a la media del sector. Las personas que comienzan un ensayo clínico siguen presentes en el momento del cierre de la base de datos.

Los patrocinadores colaboran con TFS mediante la prestación integral de servicios, la integración de personal en sus propios equipos o una combinación de ambas modalidades, adaptándose a lo que deciden gestionar internamente y a lo que optan por delegar.

Acerca de TFS HealthScience

TFS HealthScience es una organización de investigación clínica (CRO) de alcance global que colabora con patrocinadores de los sectores biotecnológico, farmacéutico y de tecnología médica para asegurar el camino desde la ciencia hasta la aplicación real. Fundada en Lund (Suecia) en 1996, TFS opera en más de 40 países. La compañía se centra en cinco áreas terapéuticas: dermatología, medicina interna, neurociencia, oncología y oftalmología. Más información en tfscro.com.

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