TGI Fridays™ firma un acuerdo de desarrollo con Devolli Group, acelerando su crecimiento global (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-TGI Fridays™ firma un acuerdo de desarrollo histórico con Devolli Group, acelerando su crecimiento global con su primera expansión en los Balcanes

Los planes incluyen 10 restaurantes en Kosovo, Albania y Macedonia del Norte, estableciendo una puerta de entrada estratégica para el crecimiento en el sudeste de Europa y reforzando la expansión global de TGI Fridays bajo su Visión Estratégica 1-2-3.

DALLAS, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TGI Fridays™, la icónica marca global de restaurantes y bares, anunció hoy la firma de un importante acuerdo de desarrollo con Devolli Group, uno de los grupos empresariales diversificados líderes de los Balcanes. Este acuerdo marca la primera expansión de la marca en Kosovo, Albania y Macedonia del Norte.

El acuerdo representa un hito significativo en la estrategia de crecimiento internacional de TGI Fridays y refuerza su impulso global, a medida que continúa expandiéndose mediante su modelo de desarrollo basado en franquicias. Como parte de esta alianza, Devolli Group desarrollará 10 restaurantes TGI Fridays™ en los tres mercados y ha obtenido los derechos exclusivos para subfranquiciar la marca en todo el territorio, creando una plataforma para la expansión a largo plazo en el sudeste de Europa. Esta alianza sienta las bases para el crecimiento a largo plazo en los Balcanes, llevando el ambiente vibrante, el menú audaz y atractivo de TGI Fridays™ y su dinámica experiencia gastronómica a los clientes de Kosovo, Albania y Macedonia del Norte.

Este acuerdo de desarrollo representa un hito importante en la ambiciosa Visión Estratégica 1-2-3 de TGI Fridays™, que busca operar más de 1.000 restaurantes en todo el mundo para 2030. Tan solo en los últimos nueve meses, TGI Fridays™ ha acelerado su expansión internacional mediante la firma de nuevos acuerdos de desarrollo en Kenia y las Maldivas, además de extender alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento continuo en Perú, Japón, México, Filipinas, Grecia, Chipre y España. En conjunto, estos acuerdos han incorporado más de 150 restaurantes a la cartera de proyectos de desarrollo global de la marca, reforzando la solidez de la red internacional de franquicias de TGI Fridays™ y demostrando la continua demanda mundial de una de las marcas de restaurantes informales más emblemáticas del mundo.

Durante más de 60 años, TGI Fridays™ ha reunido a personas a través de excelente comida, bebidas artesanales y celebraciones inolvidables. Los Balcanes, con su rica tradición de hospitalidad, su vibrante cultura social y su fuerte sentido de comunidad, representan un siguiente paso natural para el crecimiento internacional de la marca.

Como una de las regiones de turismo y hostelería de mayor crecimiento en Europa, impulsada por la creciente inversión internacional, el desarrollo de modernos comercios y la evolución de la demanda de los consumidores, los Balcanes ofrecen una oportunidad excepcional para presentar la emblemática experiencia TGI Fridays™ a una nueva generación de clientes en Kosovo, Albania y Macedonia del Norte. Además de ampliar la oferta para el consumidor, se espera que esta colaboración genere nuevas oportunidades de empleo, invierta en el talento local del sector de la hostelería y contribuya al continuo crecimiento de la economía regional de la restauración, el turismo y el visitante al tiempo que lleva el inconfundible espíritu de Fridays a uno de los mercados emergentes más dinámicos de Europa.

"Los Balcanes representan una de las oportunidades de crecimiento más interesantes de Europa, combinando energía emprendedora, un próspero sector de la hostelería y una cultura que valora la convivencia en torno a la mesa. Estas cualidades se alinean perfectamente con lo que TGI Fridays™ ha representado desde sus inicios", afirmó Phil Broad, presidente global de TGI Fridays™. "Devolli Group es el socio ideal para introducir TGI Fridays™ en los Balcanes. Su experiencia en el mercado, su excelencia operativa y su visión a largo plazo nos dan una enorme confianza en lo que podemos construir juntos. Esta alianza no solo expande nuestra presencia internacional, sino que también impulsa nuestra Visión Estratégica 1-2-3, a medida que continuamos llevando la experiencia Fridays a nuevos clientes en todo el mundo".

Blerim Devolli, presidente de Devolli Group, añadió:

"Nos enorgullece traer TGI Fridays, una de las marcas de restaurantes informales estadounidenses más reconocidas del mundo, a Albania, Kosovo y Macedonia del Norte. Esta alianza refleja nuestro compromiso de invertir en marcas de primer nivel y ofrecer experiencias de hospitalidad excepcionales en toda la región. Esperamos construir un negocio sólido y duradero que genere nuevas oportunidades, desarrolle el talento local y brinde una experiencia gastronómica reconocida a nivel mundial a nuestros clientes y comunidades".

La incorporación de los Balcanes refuerza aún más la presencia europea de TGI Fridays™, complementando sus operaciones ya establecidas en Grecia, Chipre, España, Noruega y Reino Unido. El acuerdo refleja el continuo impulso de la estrategia de crecimiento de TGI Fridays™, centrada en las franquicias, que se expande a mercados con alto potencial a través de socios locales con amplia experiencia. Guiada por su "Visión Estratégica 1-2-3", la marca sigue enfocada en acelerar su expansión global, ofreciendo la icónica experiencia Fridays con consistencia, calidad y relevancia local.

Con la llegada de TGI Fridays™ a los Balcanes, la alianza con Devolli Group representa mucho más que la expansión a una nueva región: marca el inicio de un compromiso a largo plazo para invertir en las comunidades locales, crear oportunidades y llevar el inconfundible espíritu de Fridays a una nueva generación de clientes en el sudeste de Europa. Porque allá donde vaya TGI Fridays, cada día debería sentirse un poco más como un viernes.

Para más información: www.tgifridays.com/franchise/

Acerca de TGI Fridays™

Fundado en 1965 como el primer bar y restaurante informal del mundo, TGI Fridays™ es el lugar donde el mundo celebra. Con casi 400 restaurantes en casi 40 países, Fridays™ une a las personas a través de sus irresistibles clásicos americanos, cócteles legendarios y esa inconfundible atmósfera de Fridays™, todo ello gracias a sus equipos excepcionales. Ya sea un restaurante de servicio completo o un formato innovador y práctico, el enfoque de franquicia de TGI Fridays™, su excelencia operativa y el poder de su marca están diseñados para crecer. Los franquiciados cuentan con el apoyo de centros globales en Dallas, Dubái y Londres, complementados con recursos regionales en mercados selectos. Visite www.tgifridays.com para más información, únase a Fridays Rewards, y siga TGI Fridays™ en las redes sociales: Instagram @tgifridays, Tik Tok @tgifridays, Facebook TGI Fridays y LinkedIn TGI Fridays.

Acerca de Devolli Group

Devolli Group es uno de los grupos empresariales privados más grandes del sudeste de Europa, con una cartera diversificada que abarca fabricación, producción de alimentos y bebidas, hostelería, comercio minorista, bienes inmuebles e inversiones estratégicas. Con sede en Kosovo, el Grupo opera en múltiples mercados internacionales y emplea a miles de personas en toda la región.

Con un fuerte enfoque en la innovación, la calidad y el crecimiento sostenible a largo plazo, Devolli Group ha desarrollado una cartera de marcas regionales líderes, estableciendo exitosas alianzas con empresas de renombre mundial. Mediante la inversión continua en tecnología moderna, talento humano y expansión internacional, el Grupo mantiene su compromiso de crear valor duradero para sus clientes, socios comerciales, comunidades locales y las economías en las que opera.

Devolli Group continúa expandiendo sus alianzas internacionales, trayendo marcas reconocidas mundialmente y conceptos de negocio de primer nivel a Albania, Kosovo, Macedonia del Norte y la región en general.

Contacto para medios:

TGIFridays@icrinc.com

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