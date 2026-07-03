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-THAD presenta el Pabellón de China en el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, mostrando las reflexiones de China sobre la arquitectura contemporánea

BARCELONA, España, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 28 de junio al 2 de julio, se ha llevado a cabo en Barcelona, España, el 29º Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA. El Pabellón de China de la Exposición de las Secciones Miembro de la UIA, comisariado por el Instituto de Diseño e Investigación Arquitectónica de la Universidad de Tsinghua (THAD), abrió oficialmente sus puertas el 29 de junio. Bajo el lema "Una visión dinámica de la arquitectura china contemporánea (DVCA)", el pabellón se desarrolló durante casi tres años bajo la dirección de un Comité Curatorial Académico compuesto por 117 académicos, arquitectos maestros y diseñadores de renombre, presentando un panorama auténtico de la coexistencia de diversas arquitecturas chinas contemporáneas.

Diálogo global: Los invitados pronunciaron discursos sobre la próxima etapa de la arquitectura china en la ceremonia de apertura

La presidenta de la UIA, Regina Gonthier, elogió la exposición como "de una magnitud sin precedentes y una calidad excepcional". Li Cundong, secretario general de la Sociedad de Arquitectura de China, destacó que el Pabellón de China es el primer pabellón chino con huella de carbono neutra en la historia del Congreso de la UIA. Xiu Long, presidente de la Sociedad de Arquitectura de China, anunció que Pekín volverá a ser sede del Congreso en 2029, y añadió que la presencia de casi 300 arquitectos chinos refleja la confianza de la profesión arquitectónica en China. Liu Yulong, curador jefe del Pabellón de China, presidente, arquitecto jefe y curador jefe de THAD, explicó que la exposición se organiza en torno a siete temas clave: Memoria, Naturaleza, Humanidad, Artesanía, Armonía, Patria e Innovación. El académico Cui Kai invitó a arquitectos de todo el mundo a reunirse en Pekín en 2029.

Prácticas diversas: la arquitectura china contemporánea respondió al mundo de múltiples maneras

Más de 350 obras se exhibieron en 11 categorías temáticas, incluyendo diseño urbano, edificios públicos, cultura y artes, y revitalización rural. La exposición aborda temas que van desde el bienestar público, la regeneración urbana y el desarrollo verde sostenible hasta la expansión internacional de la arquitectura china a través de la colaboración en el extranjero. Los arquitectos participantes demuestran perspectivas igualmente diversas: algunos se centran en los climas regionales y los materiales locales; otros exploran la innovación estructural y la percepción espacial; mientras que otros enfatizan la vida pública urbana. Estas obras presentan un retrato auténtico, rico y multidimensional de la arquitectura china contemporánea.

Relevo de pensamiento: varias generaciones visualizaron juntas el futuro de la arquitectura

Durante el Congreso, THAD organizó una serie de eventos académicos en el Pabellón de China. El foro inaugural, "DVCA: Intercambio de ideas de arquitectos en el Pabellón de China", reunió a más de veinte arquitectos. La generación principal debatió estrategias para microintervenciones en la regeneración urbana, mientras que los arquitectos más jóvenes presentaron exploraciones de vanguardia en construcción baja en carbono y diseño asistido por IA. Se celebraron sucesivamente eventos como el diálogo de nuevos talentos "Visión dinámica, voces del futuro". Las voces de diversas generaciones se unieron en el Pabellón de China, ofreciendo al mundo una imagen vívida y fiel del sector arquitectónico chino.

El primer pabellón neutro en carbono impulsado por la tecnología digital: avances duales en tecnología y visión

El Pabellón de China es el primer pabellón chino con huella de carbono neutra en la historia del Congreso de la UIA. Su huella de carbono se ha compensado íntegramente mediante créditos de carbono específicos y cuenta con certificación internacional. La estructura de la exposición está construida con paneles compuestos reciclables, elaborados con fibras mixtas de eucalipto y pino que contienen madera reciclada. Se emplean tecnologías de medios digitales para presentar continuamente obras y prácticas arquitectónicas chinas destacadas a través de pantallas visuales dinámicas. Asimismo, se ha lanzado una plataforma de exposición en la nube de desarrollo propio, que permite el acceso global simultáneo en línea y la difusión de los logros arquitectónicos y las prácticas innovadoras de China a audiencias de todo el mundo.

Sin respuestas preestablecidas: La arquitectura china abraza el futuro

Según Liu Yulong, el DVCA no pretende definir la arquitectura china, sino mostrar hacia dónde se dirige. "Esto no es simplemente una exposición; es también un acto de compartir cómo piensan los arquitectos chinos, cómo responden a la realidad y cómo visualizan el futuro".

Durante el Congreso, el Pabellón de China recibió a más de 6.000 visitantes presenciales, mientras que su exposición virtual atrajo a más de 10.000 visitantes de decenas de países y regiones. Este diálogo internacional continúa compartiendo con el mundo las ideas y prácticas que dan forma a la arquitectura china contemporánea.

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