"Thai’d Up This Summer": una experiencia estival con sabor tailandés

La iniciativa se desarrollará durante el mes de agosto y el mes de septiembre de 2025

BANGKOK (TAILANDIA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) se complace en presentar la campaña "Grandes Privilegios en el Mes Familiar del Verano Asombroso", como parte del programa Grand Privileges – 2 BY 4 Global bajo el vibrante lema "Thai'd Up This Summer". Esta iniciativa, que se desarrollará durante agosto y septiembre de 2025, ofrece beneficios excepcionales de viaje diseñados especialmente para familias internacionales y turistas multigeneracionales que visitan Tailandia.

La campaña reúne a destacados socios en los sectores de hospitalidad, comercio, transporte y entretenimiento, para brindar privilegios especiales como:

• En los grandes almacenes de Siam Piwat (Siam Center, Siam Discovery y Siam Paragon): Obtén la tarjeta ONESIAM GLOBAL para visitantes, con promociones turísticas de hasta el 80%.

• Tarjeta Turística que ofrece hasta un 5% de descuento en The Mall, Emporium, EmQuartier, Paragon y The Mall Life Store Bangkapi. Disfruta de varios descuentos y reembolsos de IVA a través del sistema electrónico de devolución de impuestos.

• AVIS Car.

Alquilar un coche desde 750 THB por día (oferta limitada). Obtener el código promocional y reserva por adelantado en: https://avisthailand.com/Amazing/booking.php

• Grab – Pase de Viaje para Tailandia

Acceder desde la sección 'GrabRewards, My Rewards' en la app de Grab.

Incluye traslados al aeropuerto, GrabCar Premium, GrabFood y GrabMart.

• Oferta especial para familias en el Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit y el Hyatt Regency Hua Hin.

• HarborLand:

"Compra una entrada para adulto y una para niño, y recibe un obsequio gratuito".

Más detalles, incluidos términos y condiciones y la duración exacta, estarán disponibles en:

www.tourismthailand.org/amazinggrandprivileges a partir del 1 de agosto de 2025.

La iniciativa de la TAT promueve los viajes durante la temporada verde y fomenta la distribución del turismo hacia ciudades emergentes.

Al mostrar la riqueza cultural de Tailandia, su servicio excepcional y hospitalidad genuina, esta campaña posiciona al país como un destino ideal para familias de todas las generaciones.

