THC BioMed publica los resultados del primer trimestre

THC - CSE THCBF - OTC TFHD .F

VANCOUVER, BC, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (CSE: THC) ("THC BioMed" o la "Compañía") se complace en informar de sus resultados financieros correspondientes a los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2021.

INFORMACIÓN DESTACADA DEL PRIMER TRIMESTRE

El margen de beneficio bruto después de los ajustes del valor razonable fue de 711.761 dólares y el beneficio neto de 25.006 dólares.

Los ingresos por ventas aumentaron un 83% de un período a otro

Las ventas de productos comestibles en el primer trimestre representaron el 21,3% de las ventas totales

Se ha completado la construcción de las instalaciones

Se ha recibido un Aviso de Admisión de la Oficina Canadiense de Patentes y Marcas en relación con su solicitud de patente para la invención de un contenedor de envío de plantas con iluminación de contraste y resistente a las manipulaciones, o la unidad Clone Shipper. El Aviso de Solicitud no es una concesión de derechos de patente en este momento, sino un aviso del Examinador de que la Solicitud está siendo permitida.

HECHOS DESTACADOS POSTERIORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

El 1 de noviembre de 2021, la empresa firmó un contrato de arrendamiento para una unidad adicional en las instalaciones de Acland Road en Kelowna , Columbia Británica. El contrato de arrendamiento tiene una duración de cinco años y vence el 31 de octubre de 2026. El pago mensual del arrendamiento es de 2.500 dólares, más los gastos de 726 dólares, sin incluir el impuesto sobre bienes y servicios. Esta unidad se utilizará para la administración

COMENTARIOS DE LA DIRECTIVA

"Nos complace informar de los ingresos netos del trimestre. Esto refleja el duro trabajo para racionalizar la producción, especialmente en lo que respecta a nuestros productos comestibles", dijo el presidente y consejero delegado de THC BioMed, John Miller. "De cara al futuro, tenemos la intención de concentrarnos en el mercado de los comestibles y, en concreto, en nuestros THC Kiss Beverage Shot, THC Kiss Gummies y THC Kiss Biscuits, que seguirán mejorando nuestro margen bruto y el consiguiente resultado final."

La empresa define el EBITDA ajustado como los ingresos (pérdidas) netos excluyendo los cambios en el valor razonable del crecimiento de los activos biológicos, los cambios realizados en el valor razonable de las existencias vendidas o deterioradas, la amortización del inmovilizado material y los activos intangibles, los pagos basados en acciones, los gastos financieros, las pérdidas por enajenación de inmovilizado material, las ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones y los impuestos sobre la renta. Esta medida no IFRS se define en el Informe de Gestión de la Compañía para los tres meses terminados el 31 de octubre de 2021 y 2020.

Toda la información financiera de este comunicado de prensa se presenta en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario. Este comunicado de prensa debe leerse junto con los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados de la Compañía y la Discusión y Análisis de la Gerencia para los tres meses terminados el 31 de octubre de 2021 y 2020, que ha sido presentado en SEDAR (www.sedar.com).

ACERCA DE THC

THC BioMed es una de las empresas de cannabis con licencia activa más antiguas de Canadá. Fue autorizado por primera vez para tratar el cannabis en 2013 en virtud de una exención de la Sección 56 de Health Canada en virtud de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas y ha sido un Productor Licenciado bajo el régimen actual desde 2016. Su objetivo es ser líder en el espacio de las bebidas y los comestibles.

THC BioMed es un Productor Licenciado de cannabis medicinal y recreativo según la Ley del Cannabis. Tiene licencia para cultivar y vender cannabis seco, extracto, comestible y tópico. La empresa está a la vanguardia de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios en la industria del cannabis medicinal y recreativo. La dirección cree que THC BioMed está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria de rápido crecimiento.

Visite nuestro sitio web para obtener una descripción más detallada de nuestra actividad y servicios disponibles. www.thcbiomed.com

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa puede incluir información prospectiva, en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, relativa a la actividad de THC BioMed Intl Ltd. ("THC"). La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de THC. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas utilizando palabras como "será", "puede", "sería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "probablemente", "podría" y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa e incluyen que THC estará a la vanguardia de esta industria de rápido crecimiento. Aunque THC BioMed cree que las expectativas y las suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información prospectiva, ya que THC BioMed no puede asegurar que vaya a ser correcta. THC rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o la exactitud del contenido de este comunicado.

Para más información: Presidente y consejero delegado, John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: info@thcbiomed.com