THC BioMed recibe un pedido de compra para THC Kiss Gummies de Province of B.C.

THC.CSETHCBF - OTCTFHD.F

VANCOUVER, BC, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" o "la compañía") anunció que ha comenzado con los envíos de sus THC Kiss Gummies para la BC Cannabis Stores.

THC se complace además al indicar que ha recibido una repetición de pedido para sus THC Kiss Gummies de su distribuidor en Saskatchewan, que ha indicado un rápido crecimiento de las ventas de THC Kiss Gummies.

THC Kiss Gummies cuentan con el extracto de cannabis propio de THC Kiss. Cada uno de los paquetes de THC Kiss Gummies cuenta con 4 chicles con un total de 10 mg de THC.

"Estamos encantados de lanzar nuestros THC Kiss Gummies con sabor a fresa en B.C. tenemos muchos otros sabores en fase de desarrollo. THC está correctamente posicionada para hacer frente a un mercado de cannabis maduro y en evolución. Nuestros productos de bebidas y comestibles están en su propia liga, y nos permiten capturar un reconocimiento de marca. Nuestra invención de nuestro propio sistema de extracción nos permite disponer de una ventaja competitiva. Estamos impacientes por aumentar y mantener nuestra cuota de mercado con productos innovadores que desplegamos", comentó John Miller, consejero delegado y director general de THC BioMed.

Acerca de THC

THC BioMed es una de las compañías de cannabis con licencia más antiguas de Canadá. Tuvo su primera licencia para comercializar con cannabis en 2013 por medio de una exención de la Health Canada Section 56 según la Controlled Drugs and Substances Act [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3047057-1&h=3984127098&u...] y ha sido un Licensed Producer según el régimen actual desde el año 2016. Busca ser un líder para el espacio de las bebidas y los comestibles.

THC BioMed es un productor con licencia Cannabis Act de cannabis médico y recreacional. Cuenta con licencia para cultivar y comercializar cannabis seco, de extracto, comestible y tópico. La compañía se encuentra en el marco destacado de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios relacionados con la industria del cannabis médico. El equipo administrativo cree que THC BioMed está posicionada correctamente para estar al frente de su industria de rápido crecimiento.

Información prospectiva:Este comunicado podría incluir información de declaraciones de futuro integradas en la legislación de valores de Canadá, relacionada con los negocios de THC BioMed. La información de futuro se basa en algunas expectativas clave y presunciones realizadas por medio de la administración de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones de futuro por medio del uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "posible", "pudiera" y variaciones de estos términos y expresiones similares o los términos negativos o expresiones similares. Las declaraciones de futuro en este comunicado solo sirven hasta la fecha de este comunicado, e incluyen THC BioMed como (a) un líder en el espacio de las bebidas y los comestibles, (b) lanzamiento de más sabores en los caramelos, (c) reconocimiento de captura de marca para sus bebidas y productos comestibles, (d) aumento y mantenimiento de la cuota de mercado, y (e) estar al frente de esta industria de rápido crecimiento. A pesar de que THC BioMed cree que estas expectativas y presunciones en las que la información de futuro se basa sean razonables, las diligencias debidas no deben situarse en la información de las declaraciones de futuro porque THC BioMed no puede asegurar que demuestren ser correctas. THC no tiene ninguna intención u obligación de actualizar de forma pública cualquiera de la información de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, que sean diferentes de la normativa de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá (CSE) no ha revisado y no acepta la responsabilidad sobre la precisión o veracidad de los contenidos de este comunicado.

CONTACTO: Director general y consejero delegado: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: info@thcbiomed.com[mailto:info@thcbiomed.com]

Sitio Web: https://thcbiomed.com/