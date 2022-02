THC BioMed vende el comestible de menor precio de Canadá en la tienda de cannabis de Ontario

THC.CSE THCBF - OTC TFHD.F

VANCOUVER, BC, 2 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THCBioMed" o la "Compañía") anuncia que sus galletas de cannabis THC KISS ahora están disponibles directamente para los consumidores a través de Ontario Cannabis Store en línea y al por mayor en las tiendas minoristas de Ontario. Además de ese importante desarrollo, las galletas de cannabis THC KISS son los comestibles de menor precio ahora disponibles a través de la tienda de cannabis de Ontario.

Esto marca el lanzamiento de nuestra marca THC KISS de comestibles de cannabis de espectro completo en Ontario Cannabis Store, el proveedor de cannabis más grande del mundo. Ontario Cannabis Store ahora cuenta con seis productos THC BioMed. Las galletas de cannabis THC KISS están disponibles por 2,95 dólares por paquete. Cada paquete contiene 10 mg de THC.

Continuamos construyendo el negocio en base a la demanda real del mercado de nuestros productos y haremos ajustes a medida que identifiquemos y perfeccionemos nuestro conocimiento de las necesidades, patrones y tendencias de los consumidores.

"Todos nuestros productos se fabrican internamente en nuestras instalaciones de vanguardia en Columbia Británica. Contamos con una de las instalaciones de cultivo de interior más sofisticadas del mundo y pronto lanzaremos una nueva marca llamada High Expectations. La marca ofrecerá variedades de muy alta potencia de THC con un contenido mínimo de THC del 24%", comentó John Miller, director general y consejero delegado de THC BioMed.

Acerca de THC

THC BioMed es una de las empresas de cannabis con licencia activa más antiguas de Canadá. Fue autorizado por primera vez para tratar con cannabis en 2013 en virtud de una exención de la Sección 56 de Health Canada en virtud de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas y ha sido un Productor Licenciado bajo el régimen actual desde 2016. Sus productos se centran en bebidas y comestibles de alta calidad y gran potencia.

THC BioMed es un Productor Licenciado de cannabis medicinal y recreativo según la Ley del Cannabis. Tiene licencia para cultivar y vender cannabis seco, extracto, comestible y tópico. La empresa está a la vanguardia de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios en la industria del cannabis medicinal y recreativo. La dirección cree que THC BioMed está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria.

Información prospectiva:

Este comunicado de prensa puede incluir información prospectiva, en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, relativa a la actividad de THC BioMed. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas utilizando palabras como "será", "puede", "sería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "probablemente", "podría" y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen que (a) cada paquete contiene 10 mg de THC, (b) la Compañía continuará construyendo el negocio basándose en la demanda real del mercado para nuestros productos y haciendo ajustes a medida que identifique y perfeccione su conocimiento de las necesidades, patrones y tendencias de los consumidores, (c) la Compañía lanzará pronto una nueva marca llamada High Expectations que llevará cepas de muy alta potencia de THC con un contenido mínimo de THC del 24%, y (d) la Compañía está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa e incluyen que THC BioMed estará a la vanguardia de esta industria en rápido crecimiento. Aunque THC BioMed cree que las expectativas y suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información prospectiva, ya que THC BioMed no puede garantizar que sea correcta. THC rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o la exactitud del contenido de este comunicado.

Para más información: Director general y consejero delegado: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: info@thcbiomed.com