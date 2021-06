THC contrata a Oak Hill Financial Inc. para servicios de asesoramiento y relaciones con los inversores

THC - CSE THCBF - OTC TFHD .F

VANCOUVER, BC, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THC" o la "Compañía") (CSE: THC) se complace en anunciar que ha contratado los servicios de Oak Hill Financial ("Oak Hill"), con sede en Toronto, para que le ayude en las actividades de relaciones con los inversores. THC se ha asociado con Oak Hill para mejorar su visibilidad y perfil ante el público y la comunidad financiera.

Oak Hill ha sido contratada por un periodo de tres meses. Oak Hill proporcionará a THC actividades de asesoramiento en materia de relaciones con los inversores canadienses. El coste total para THC durante la vigencia del acuerdo es de 24.000 dólares, más HST, y THC también emitirá 300.000 opciones a Oak Hill con un precio igual al más alto del precio de cierre de las acciones ordinarias de la empresa el día anterior o el día de la emisión.

Oak Hill y THC no son partes relacionadas y operan en condiciones de igualdad. Aparte de las opciones emitidas por THC a Oak Hill, ésta no tiene ningún interés adicional en los valores de THC, directa o indirectamente, ni ningún derecho o intención de adquirir dicho interés.

"Oak Hill va a garantizar que la historia de nuestra empresa llegue a los inversores y a la comunidad inversora canadiense mientras ampliamos nuestras líneas de productos y buscamos nuevas oportunidades", dijo John Miller, consejero delegado de THC."

ACERCA DE THC

THC BioMed es una de las empresas de cannabis con licencia activa más antiguas de Canadá. Obtuvo su primera licencia para comerciar con cannabis en 2013, en virtud de una exención de la Sección 56 de la Ley de Medicamentos y Sustancias Controladas de Canadá, y desde 2016 es un productor con licencia bajo el régimen actual. Es un productor de lotes pequeños y aspira a ser un líder en el espacio de las bebidas y los comestibles.

THC BioMed es un productor autorizado de cannabis medicinal y recreativo en virtud de la Ley del Cannabis. Tiene licencia para cultivar y vender cannabis seco, en extracto, comestible y tópico. La empresa está a la vanguardia de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios relacionados con la industria del cannabis. THC BioMed está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria de rápido crecimiento.

Visite nuestro sitio web para obtener una descripción más detallada de nuestro negocio y servicios disponibles. www.thcbiomed.com

Información prospectiva

Este comunicado de prensa puede incluir información prospectiva en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, relativa a la actividad de THC BioMed Intl Ltd. ("THC"). La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de THC. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas por el uso de palabras tales como "será", "puede", "sería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "probablemente", "podría" y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado e incluyen que THC estará a la vanguardia de esta industria en rápido crecimiento. Aunque THC BioMed cree que las expectativas y las suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información prospectiva, ya que THC BioMed no puede asegurar que vaya a ser correcta. THC rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, que no sea el requerido por las leyes de valores aplicables.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o la exactitud del contenido de este comunicado.

Presidente y consejero delegado, John Miller, THC Biomed Intl Ltd., 1-844-THCMEDS, E: info@thcbiomed.com