THE 50 BEST BARS ANUNCIA LA LISTA AMPLIADA 51-100 PARA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDON, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, da a conocer los bares clasificados del No.51 a No.100, marcando el décimo aniversário de esta clasificación ampliada, dos semanas antes de la ceremonia de The 50 Best Bars 2026 que se celebrará en Milán.

La lista 51-100 en números

La lista 51-100 incluye bares de 34 ciudades

En la clasificación de este año hay 13 nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran ciudades como Atenas, Bangkok, Goa y Melbourne

Por cuarto año consecutivo, Estados Unidos es el territorio con mayor representación, con cinco bares repartidos entre Chicago, Nueva Orleans y Nueva York

Europa destaca con 18 bares, entre los que se incluyen bares en ciudades como París, Atenas y Oslo

Asia cuenta con 16 bares, incluyendo cuatro de Hong Kong

Accra, Dublín, Estambul, San José y Shenzhen cuentan con bares por primera vez

Considerada por muchos como una referencia de excelencia en el sector mundial de las bebidas, la clasificación se elabora a partir de los votos de The 50 Best Bars Academy, formada por más de 800 bartenders, escritores, educadores y especialistas de todo el mundo. La lista 51-100 pone de relieve un mayor número de bares cuya creatividad, innovación e influencia siguen marcando la cultura global de la coctelería.

La lista completa se puede consultar aquí.

Entre las nuevas incorporaciones de 2026 se encuentran Boilermaker de Goa (No.57); Form + Matter de Ciudad de México (No.59); MO Bar Shenzhen de Shenzhen (No.60), Bar Gabriel de Estambul (No.68), Naked de Atenas (No.76), Front/Back (No.80) y La Borracha (No.87) de Accra, Mius de Hong Kong (No.81), Otro Bar de San José (No.82), Three Horses de Melbourne (No.84), G.O.D de Bangkok (No.85), Offtrack de Singapur (No.89) y Bar 1661 de Dublín (No.98).

Faye Huggett, Directora de Comunidad para The 50 Best Bars, afirma: "La lista 51-100 se ha convertido en una parte fundamental del programa The 50 Best Bars, ya que nos permite reconocer una gama más amplia de locales excepcionales de todo el mundo, al tiempo que anima a los amantes de los cócteles a descubrir nuevos destinos y experiencias. Rinde homenaje a la diversidad, la innovación y la energía que caracterizan el panorama actual de los bares a nivel mundial, poniendo de relieve aquellos locales que ofrecen de forma constante bebidas excepcionales y una hospitalidad de primer nivel. Desde locales emblemáticos hasta estrellas emergentes que amplían los límites de la cultura de la coctelería, los bares seleccionados este año reflejan el talento, la pasión y la dedicación que siguen impulsando nuestro sector".

The 50 Best Bars 2026 se anunciará en una ceremonia de entrega de premios en directo que tendrá lugar en Milán el 7 de octubre de 2026. La ceremonia se retransmitirá en directo en el canal de The 50, a las 20:00, hora de Milán.

Centro de prensa: https://mediacentre.the50.com

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