(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants Latin America 2026, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna, revela hoy los restaurantes clasificados del No.51 al No.100, antes de la ceremonia de premiación de este año en Guadalajara, México, el 1 de diciembre. La lista ampliada abarca 14 territorios y 21 ciudades, y el ranking ha sido determinado por los votos de los 300 miembros de The 50 Best Restaurants Latin America Academy.

México lidera con nueve restaurantes, seguido de Argentina (siete), Brasil (seis) y Perú (cinco)

Diez restaurantes debutan en la clasificación 51-100, que representan seis destinos y ocho ciudades

La lista está encabezada por Conservatorium (No.51) en San José, Costa Rica, seguido de Ness (No.52) en Buenos Aires y Demo Magnolia (No.53) en Santiago. México cuenta con una sólida presencia, con tres nuevas incorporaciones: La Once Mil (No.64) y Maizajo (No.77) en Ciudad de México y Rubra (No.70) en Punta de Mita.

Perú está representado por Mil (No.54) en Cusco y Astrid y Gastón (No.71) en Lima, y entre los restaurantes brasileños figuran Origem (No.59) en Salvador y D.O.M. (No.76) en São Paulo.

Üeya (No.62) de Ecuador en Guayaquil es la nueva entrada mejor posicionada. Otros nombres nuevos incluyen Snack Bar (No.79) en Ciudad de Guatemala y Mauka (No.97) en Cusco, Perú, lo que resalta la amplitud geográfica de la lista. Siete restaurantes regresan al ranking, entre ellos Elena (No.68) en Buenos Aires y Harry Sasson (No.69) en Bogotá, ambos presentes por primera vez desde 2023.

Varios restaurantes han protagonizado ascensos notables en el ranking de este año: Selma (No.56) en Bogotá asciende 40 puestos respecto a 2025, Ana (No.63) en Ciudad de Guatemala avanza 31 posiciones y Manzanar (No.61) en Montevideo sube 25 puestos.

Para ver la lista completa 51-100, haga clic aquí.

Rikki Tidball, Directora General de Premios y Clasificaciones de The 50, comenta: "La lista 50-100 de este año no solo celebra la gran riqueza del talento culinario en América Latina, sino que también fomenta el descubrimiento de nuevos destinos gastronómicos en un momento en que el turismo culinario sigue creciendo rápidamente. Las diez nuevas incorporaciones, los siete reingresos y la representación de 14 territorios reflejan un panorama culinario dinámico, diverso y en constante evolución en la región. Nos complace reconocer a estos restaurantes antes de reunir a la comunidad gastronómica en Guadalajara para la ceremonia de premiación en diciembre."

La ceremonia de entrega de premios de The 50 Best Restaurants Latin America 2026 se transmitirá en vivo en el canal oficial de YouTube de The 50 el 1 de diciembre.

Para acceder al centro de prensa, visita:https://mediacentre.the50.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-50-best-restaurants-latin-america-2026-anuncia-su-lista-ampliada-51-100-302947412.html