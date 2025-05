The Battery Show Europe 2025 destaca avances en la regulación y la resiliencia de la cadena de suministro

(Información remitida por la empresa firmante)

Al evento asistirán conferenciantes de BMW, CATL, Mercedes Benz, Cellforce y más

Stuttgart, 8 de mayo de 2025.- The Battery Show Europe & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, junto con Energy Storage Summit Germany, el único evento de la región dedicado a las industrias de fabricación de baterías, tecnología de vehículos eléctricos e híbridos, ha anunciado su programación principal para 2025. Las sesiones cubrirán temas clave, incluida la próxima cadena de suministro, la navegación por los cambios regulatorios y políticos, y mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado con análisis.



"Mejor juntos: construyendo cadenas de suministro de baterías resilientes a través de la colaboración internacional", abre el programa moderado por James Frith, director de Volta Energy Technologies, con las ideas de Isobel Sheldon, CEO Global de Western CAM Inc., Ulderico Ulissi, Jefe de Tecnología en el Extranjero y Cooperación de Start-ups en CATL, Jerry Fang, Director de Desarrollo de Negocios en Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. y Benoit Lemaignan, CEO de Verkor. Juntos, los conferenciantes explorarán cómo las asociaciones entre empresas occidentales y chinas están acelerando el desarrollo de la cadena de suministro de baterías de Europa a través de la experiencia compartida, el capital y la escala de fabricación probada.



En "Scaling the European Cell Manufacturing Industry: Challenges from Cell Technology Choices to Execution and Ramp-Up", los ponentes Vincent Cobée, CEO de ITEN, Nemanja Mikac, Owner & CEO de ElevenEs y McKinsey Partners Jacob Fleischmann y Denny Theimig examinarán la tecnología, la inversión y las decisiones operativas críticas para aumentar la producción europea de células. La sesión abordará cómo la evolución de la demanda afecta a la estrategia de productos y a la competitividad de los costes en los mercados de movilidad y almacenamiento estacionario.



La estrategia regulatoria se destacará en la presentación "Navegando por la regulación de baterías de la UE: desafíos y oportunidades para un ecosistema europeo de baterías sostenible". Ilka von Dalwigk, directora general de ReCharge, analizará cómo las nuevas normas y restricciones sobre las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y los cambios en la clasificación de las materias primas afectan a la industria. Dalwigk esbozará estrategias para navegar por el cumplimiento y, al mismo tiempo, garantizar que los actores europeos sigan siendo competitivos en un mercado global cada vez más ajustado.



La Dra. Juliane Kluge, Jefa de Química y Métodos de Celdas en el Centro de Competencia de Celdas de Batería (BCCC) de BMW Group, presenta "Innovaciones pioneras en el desarrollo de celdas cilíndricas", ofreciendo una mirada al último trabajo de BMW para mejorar el movimiento de electrolitos, la densidad de energía y la eficiencia del material en celdas cilíndricas. La sesión hará hincapié en cómo las innovaciones estructurales y químicas están dando forma a la próxima generación de baterías de alto rendimiento para vehículos eléctricos.



Después del debate anterior, "Using AI To Accelerate The Development Of Next-Generation Battery Materials and Cell Components", presenta al Dr. Richard Ahlfeld, CEO y fundador de Monolith y al Dr. Heino Sommer, CTO de Cellforce Group, compartiendo cómo la IA está transformando las pruebas y la validación de baterías, ayudando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a reducir el tiempo de desarrollo y optimizar el rendimiento a través de un proceso más inteligente. Diseño basado en datos.



Completando la impresionante lista de ponencias estará la presentación de clausura sobre "Advancing Battery Innovation: Insights from Mercedes-Benz's Technical Leadership", a cargo de Uwe Keller, Jefe de Desarrollo de Baterías de Mercedes-Benz AG, quien invitará a los asistentes a una mirada íntima a la evolución de los sistemas de baterías en un contexto de fabricación global, destacando los aprendizajes clave de las iniciativas de competencia de celdas profundas, para examinar cómo las elecciones de diseño influyen en la eficiencia, la longevidad y la reciclabilidad. Los asistentes también obtendrán una perspectiva informada sobre las tecnologías celulares actuales y emergentes que están dando forma al futuro de la industria.



"El sector europeo de baterías está entrando en una fase decisiva, equilibrando la necesidad de localizar la producción con la presión de seguir siendo competitivo a nivel mundial", dice John Lewinski, Vicepresidente Ejecutivo de Informa Markets Engineering. "La lista de conferencias magistrales refleja la profundidad y complejidad de ese desafío, reuniendo a líderes que están dando forma activamente a las cadenas de suministro, las regulaciones y las tecnologías que definirán la próxima década de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica".



Más allá de los programas principales, la conferencia ofrece múltiples opciones dedicadas, que incluyen Tecnologías Avanzadas de Baterías, Integración de Vehículos Eléctricos e Híbridos y Fabricación de Baterías y Cadena de Suministro, con más de 90 oradores y 32+ horas de educación dirigida por expertos a través de debates, sesiones técnicas y talleres prácticos diseñados para ayudar a los asistentes a comprender mejor la industria. La conferencia está representada por pioneros de toda la industria, incluidos los principales fabricantes de celdas y paquetes de baterías OEM y más, incluidos ACC, Ampere, Daimler, ExxonMobil, Lyten, NIO, PowerCo, Scania y Siemens.



A medida que las industrias europeas de baterías y vehículos eléctricos se enfrentan a una complejidad cada vez mayor, desde la evolución de las regulaciones hasta la necesidad de cadenas de suministro escalables y sostenibles, The Battery Show Europe proporciona la plataforma vital para convocar a las mentes más importantes de la industria. "Ahora más que nunca, es esencial organizar estas conversaciones en un espacio donde la innovación se encuentra con la ejecución, y donde los líderes pueden compartir estrategias, formar asociaciones y hacer avanzar la industria juntos".



Los registros para The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe se pueden hacer en www.thebatteryshow.eu. La inscripción anticipada finaliza el 16 de mayo de 2025.







