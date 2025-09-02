The Beverage Forum Europe revela la lista de estrellas

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ANGELES, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Beverage Forum Europe , la muy esperada expansión transatlántica de la principal reunión de la industria de bebidas de EE.UU. anunció hoy una formidable lista de asistentes y ponentes confirmados para su evento inaugural en Indigo en The O2 en Londres, del 7 al 8 de octubre de 2025.

Este foro emblemático, que promete revelar el futuro de las bebidas en Europa, brindará un acceso inigualable a las marcas que aspiran a conquistar el mercado estadounidense y a aquellas que se preparan para conquistar el mercado europeo. Con la asistencia confirmada de gigantes del comercio minorista estadounidense, como Walmart y Albertsons Companies, y de referentes europeos como Aldi, Tesco, Ocado y Carrefour, esta convergencia sin precedentes ofrece oportunidades de interacción directa con compradores clave y responsables de la toma de decisiones de ambas orillas del Atlántico.

A ellos se unirán los líderes mundiales en bebidas, The Coca-Cola Company y Diageo. Con carteras de más de 200 marcas reconocidas cada una, estas marcas aportan una experiencia inigualable para moldear las preferencias del consumidor e impulsar el liderazgo del mercado.

La tienda en línea TikTok Shop también estará presente para las marcas que buscan difuminar las fronteras entre el entretenimiento y las compras para llegar a nuevas audiencias.

Un elenco diverso e influyente de líderes de la industria, creadores célebres y visionarios emprendedores está confirmado para subir al escenario. Entre los ponentes se incluyen: Jonas Thlin, presidente de Spirit Brands en LVMH; Olivia Ferdi, cofundadora de la marca de bebidas con CBD TRIP; Charlie Morgan, cofundador de Au Vodka; Simon Squibb, inversor, emprendedor y fundador de HelpBnk; Aitch, cofundador de la marca de bebidas gaseosas SYPS; Vikkstar, youtuber británica y miembro de The Sidemen (el colectivo de YouTube más grande de Europa) y socia de SIDES Coffee; Chris Williamson, cofundador de la marca de energía nootrópica Neutonic; y Bill Shufelt, cofundador de Athletic Brewing Co. Estas voces pioneras están a la vanguardia de la innovación en bebidas, la creación de marcas impulsada por creadores y la disrupción del mercado.

Danny Stepper, consejero delegado y productor ejecutivo de The Beverage Forum, declaró: "La industria de las bebidas se encuentra en un período de transformación sin precedentes, con marcas lideradas por creadores y la evolución de las preferencias de los consumidores marcando el ritmo. Beverage Forum Europe ofrece la información estratégica y las oportunidades de networking esenciales para afrontar y capitalizar estos cambios dinámicos a nivel mundial. El entusiasmo de los líderes del mercado estadounidense y europeo es un claro indicador del inmenso valor que aportará este foro."

Las entradas ya están disponibles https://beverageforum.com/2025-london/

Notas a los redactores: Entrevistas con consejero delegado y productor ejecutivo Danny Stepper, responsable de operaciones Dino Sarti, y co-productor, Danny Wright, se pueden organizar.

Imagen a petición - pie de foto: El actor Tom Holland, cofundador de la marca de cerveza sin alcohol BERO, y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, cofundador de la bebida sin alcohol de agave azul Almave, aparecen este año en el Beverage Forum U.S. con el consejero delegado y productor ejecutivo del Beverage Forum Europe, Danny Stepper.

Para más información, solicitar entrevistas o imágenes, contactar: press@beverageforum.com

Acerca de The Beverage Forum: The Beverage Forum es el principal encuentro para altos ejecutivos de la industria global de bebidas. Con un legado de más de tres décadas de éxito en EE.UU., the Beverage Forum ofrece una plataforma inigualable para fomentar conexiones, compartir perspectivas estratégicas e impulsar la innovación para navegar por el cambiante panorama global de las bebidas. The Beverage Forum Europe marca la expansión inaugural del evento en el mercado europeo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2760168/The_Beverage_Forum_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/the-beverage-forum-europe-revela-la-lista-de-estrellas-302543991.html