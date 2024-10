The Central House adquiere un edificio en el centro histórico de Atenas

(Información remitida por la empresa firmante)

El inmueble, actualmente un antiguo edificio de oficinas en desuso, será rehabilitado integralmente para convertirse en un moderno hostel. La operación se integra dentro del ambicioso plan de expansión de la cadena, que busca consolidar su presencia en las principales ciudades europeas

Madrid, 7 de octubre de 2024.- La cadena española, The Central House (TCH) que, desde su primera apertura en Madrid en 2021, se ha convertido en la cadena líder del segmento Hostel premium en España, y uno de los principales actores europeos, ha anunciado la compra de un nuevo inmueble en Atenas, con el objetivo de integrarlo a la marca junto al resto de los activos de su cartera.



El edificio, cuenta con una ubicación privilegiada dentro de la ciudad, ya que está localizado frente a su Ayuntamiento, en la Plaza Kotzia. La plaza de Monastiraki, junto a la Acrópolis o el bullicioso Mercado Central, son otros de los lugares representativos que se encuentran en las inmediaciones del futuro hostel. El proyecto prevé la rehabilitación integral del inmueble para albergar un vanguardista hostel premium. Con un total de 48 habitaciones, el establecimiento estará diseñado para satisfacer las necesidades de los actuales viajeros, combinando comodidad, estilo y servicios de alta calidad, en unas modernas instalaciones. Igualmente, los clientes podrán disfrutar de los energizantes espacios al aire libre desde la planta ático, con vistas al centro de la ciudad y al icónico Monte Lycabettus.



La rehabilitación del edificio no solo estará enfocada en la estética y usabilidad, sino también en la sostenibilidad. TCH tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente y aplicará las mejores prácticas en eficiencia energética y uso de materiales sostenibles en todo el proceso de renovación, estando previsto contar para ello con el sello de certificación medioambiental BREEAM, como es habitual en todos los proyectos de la cadena.



La adquisición de este edificio es un paso significativo, así como un movimiento estratégico dentro del plan de expansión previsto, centrado en la apertura de activos premium en el centro de las principales ciudades europeas. Dicho plan prevé acometer inversiones tanto de manera directa con la adquisición de inmuebles u hostels en funcionamiento, como gestionando activos para otros inversores, firmando para ello contratos de arrendamientos de larga duración y sólidas garantías.



En la actualidad, TCH cuenta con hostels abiertos en localizaciones tan especiales como el castizo barrio de Lavapiés en Madrid, la Ribeira de Oporto, junto a la avenida Diagonal y al Paseo de Gracia en Barcelona, el barrio de Baixa de Lisboa, el barrio de Gálata en Estambul y dentro de la Medina en Marrakech. Además de estos 6 inmuebles operativos, hay que añadir otros 4 proyectos, además del de Atenas, ubicados todos ellos en el centro histórico de las ciudades de Granada, Sevilla, Alicante y Budapest.



The Central House cuenta con un sólido y experimentado equipo interno capaz de seleccionar y adquirir inmuebles en céntricas ubicaciones, gestionar la obtención de los permisos y licencias necesarios, llevar a cabo la rehabilitación o promoción directa de sus propios proyectos, y finalmente operar sus activos bajo un concepto y marca creados expresamente para tal fin. Tanto la adquisición de Atenas como el resto de las inversiones realizadas hasta la fecha son, por lo tanto, un ejemplo de las capacidades y fortalezas que posee TCH.







