The Central House compra un edificio en el centro histórico de Roma

(Información remitida por la empresa firmante)

La cadena internacional de hostels premium continúa su crecimiento con la adquisición de un emblemático edificio en el corazón de Roma. La operación se enmarca dentro del plan de expansión previsto por la compañía de origen español, que considera Italia, como un mercado estratégico para sus intereses

Madrid, 22 de septiembre de 2025.- The Central House (TCH), continúa consolidando su presencia en Europa con la adquisición de un edificio histórico en Roma. Este inmueble, ubicado en Viale Castro Pretorio, junto a la estación de Termini y a 30 minutos del aeropuerto de Fiumicino, será rehabilitado para convertirse en un hostel innovador y moderno. La reforma, que será gestionada directamente por TCH, transformará el edificio del año 1902, con más de 3,000 metros cuadrados, en un espacio con 32 habitaciones de diversas tipologías. Además, contará con amplias zonas comunes y áreas de restauración, pensadas para fomentar la socialización entre los viajeros. La apertura está prevista para el último trimestre de 2027. TCH ha contado durante el proceso de compra con el asesoramiento del despacho de abogados Ontier Italia.

Este proyecto refleja la firme apuesta de TCH por Italia, un mercado que la compañía considera clave en su plan de expansión. La entrada en Roma es solo el primer paso de un plan más ambicioso que contempla extender la presencia de la marca a otras ciudades italianas, dentro de una estrategia global que busca situar a la cadena como uno de los principales referentes del sector en todo el continente.

Actualmente, TCH cuenta con cinco hostels operativos en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto y Marrakech. Además, la cadena avanza en la remodelación de su establecimiento en Estambul y trabaja en la inminente apertura de Granada, prevista para finales de 2025. A estos proyectos se suman otros que se encuentran en diferentes fases de desarrollo en Budapest, Atenas, Alicante, Sevilla, Córdoba y el propio hostel de Roma, lo que refuerza su estrategia de expansión sostenida y diversificada en Europa.

The Central House destaca en el sector por su propuesta innovadora que combina alojamiento urbano de calidad con espacios sociales vibrantes. Cada hostel está diseñado para ofrecer una experiencia única, con un enfoque en el respeto por la arquitectura original del edificio, la innovación en la distribución de espacios y la creación de zonas comunes que permiten a los viajeros de diferentes nacionalidades compartir experiencias. Además, la oferta gastronómica refuerza la idea de que TCH es un lugar de encuentro donde los huéspedes pueden disfrutar de la ciudad de una manera diferente.

Con la llegada a Roma, TCH refuerza su compromiso con un modelo de hospitalidad que se adapta a las nuevas tendencias del turismo urbano. El hostel de Roma no solo ampliará la red de la cadena, sino que consolidará su posición como una de las marcas más innovadoras y atractivas dentro del segmento de hostels premium en Europa.

Contacto

Nombre contacto: Ana Durán

Descripción contacto: Directora de expansión y desarrollo de negocio

Teléfono de contacto: 660 839 493