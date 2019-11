Publicado 04/11/2019 10:25:40 CET

COMUNICADO: The coaching show hace vibrar el Teatre Lliure de Barcelona

COMUNICADO: The coaching show hace vibrar el Teatre Lliure de Barcelona - TCS

Nuevo éxito del innovador show de coaching motivacional ."The Coaching Show", un espectáculo en el que se mezcla motivación, música, mucho baile y humor

Nuevo éxito de concurrencia del espectáculo de coaching motivacional The coaching Show, en el que hace tan solo unos días, más de setecientas almas vibraron en el Teatre Lliure de Barcelona, al son de los Victor Küppers, Antonio Lara, Soraya Arnelas, Eduardo Sánchez y compañía.

La mezcla explosiva de música, baile, humor y mucha motivación parece que ha llegado a España, para quedarse. Ya no es necesario ir a Estados Unidos, para ver verdaderos espectáculos de motivación personal.

The coaching show ofrece a los asistentes las pautas necesarias para afrontar la vida de la forma más positiva posible y conseguir con éxito todos los propósitos y retos que se pongan en sus caminos, amenizando charla y charla con cantantes, grupos de bailarines y humoristas.

No cabe duda que el coaching es una de las terapias de moda. Con ella, millones de personas en todo el mundo aprenden cada día a afrontar y superar todo tipo de problemas. Con este innovador espectáculo, dirigido a todo tipo de personas que, bien en su ámbito profesional o bien en su vida personal, quieran aprender a sacar a la vida el máximo jugo posible para conseguir el verdadero éxito se pretende facilitar este proceso de aprendizaje en el que se invita a ver la vida de la forma más positiva y optimista posible, convirtiendo las debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades.

The Coaching Show, es una idea original de Antonio Lara, conferencista, escritor, coach personal y financiero, quien bajo el lema "El mejor día de tu vida" no deja indiferente a nadie. Además de la participación del propio Lara, el show ha contado, en esta ocasión, con ponentes de primer nivel entre los que cabe destacar al exitoso conferencista motivacional Victor Küppers, la cantante Soraya Arnelas, quien por primera vez se ha lanzado a los escenarios como speaker, Eduardo Sánchez, vicepresidente de la academia europea de neurociencias y experto en la ley de la atracción; Carlos Delgado, experto formador de líderes y CEO de la empresa Level Up y por último Luis Font Ceo de la empresa Agile Sales.

En esta nueva entrega del show, además de los ponentes, fue posible deleitarse con la voz de los Q-Voce y la danza urbana de Tribu Urbana Center, dirigidos excepcionalmente como siempre por la coreógrafa Maribel del Pino.

Por último decir que el productor confiesa que en los próximos meses The Coaching Show será presentado en otras ciudades de España y tiene previsto su desembarco en Latinoamérica para el próximo mes de Abril.

Sin lugar a dudas estamos ante un avance imparable de los eventos de motivación personal y de forma muy especial de The coaching show show, que con toda probabilidad, dará mucho que hablar en los próximos meses.

Contacto

Nombre contacto: Ana Gonzalez

Teléfono de contacto: 603233662

Imágenes

http://bit.ly/36puwuv

Pie de foto: Soraya Arnelas en The coaching show en el Teatre Lliure de barce Autor: TCS

http://bit.ly/2NroMb7

Pie de foto: The coaching show en el Teatre Lliure de barcelona Autor: TCS

http://bit.ly/36igxql

Pie de foto: Te coaching show en el Tetare Lliure de barcelona Autor: TCS

http://bit.ly/2PGFPbI

Pie de foto: Te coaching show en el Tetare Lliure de barcelona Autor: TCS

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=cAmZ5HI4FnQ

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2019/10/1209143/1572523920_The_coaching_Show_Prensa_V1.0.pdf