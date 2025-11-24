The Code; la marca de bolsos de piel con sello español que triunfa esta temporada - The Code

Madrid, 24 de noviembre de 2025.-

En un mercado saturado de modas pasajeras, The Code ha sabido conquistar al público con una propuesta diferente: bolsos de diseño atemporal, fabricados en España, que combinan líneas elegantes con los colores más deseados de cada temporada.

La firma apuesta por la calidad artesanal hecha en España y los materiales de primera, creando piezas que se convierten en fondo de armario. Su éxito radica en esa fusión entre la sobriedad del diseño clásico y el toque contemporáneo de sus tonalidades.

El compromiso con el diseño responsable y la producción local ha sido clave en el crecimiento de la marca, que ha conseguido fidelizar a un público que valora tanto la estética como la autenticidad. “Queremos crear bolsos que duren en el tiempo, pero que al mismo tiempo reflejen lo que se lleva hoy”, explican desde The Code.

Esta temporada, su bolso bombonera Julieta de piel de serraje en color marrón chocolate se ha convertido en el best seller indiscutible, gracias a su diseño, su textura suave y su versatilidad. Un diseño que refleja a la perfección la esencia de The Code: elegancia, tendencia y funcionalidad.

“El objetivo siempre ha sido crear bolsos que duren en el tiempo, pero que sigan transmitiendo moda y actualidad en cada colección”, explica su CEO, Estela Rodriguez. Ese equilibrio ha convertido a The Code en una de las firmas españolas con mayor proyección, tanto dentro como fuera del país.

Con cada colección, The Code reafirma su apuesta por la producción local, la calidad y un estilo que trasciende temporadas, demostrando que el diseño español tiene mucho que decir en el panorama internacional.

