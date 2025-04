The Coolives estrena imagen: Una nueva era para la marca más internacional de Aceitunas Torrent

Nueva Imagen The Coolives - The Coolives

Este nuevo look refuerza la esencia mediterránea y andaluza de la marca, evocando modernidad sin perder el vínculo con la tradición

Córdoba, 24 de abril de 2025.- The Coolives, la marca internacional de Aceitunas Torrent, presenta su nueva imagen con un diseño renovado que busca conectar de forma más directa con sus raíces andaluzas y reforzar su posicionamiento global.



Con un aspecto completamente actualizado, el nuevo packaging apuesta por una estética más vibrante, colorida y emocional. El rediseño refleja con fuerza la esencia mediterránea y andaluza de la marca, evocando modernidad sin perder el vínculo con la tradición. Colores intensos, formas orgánicas y una tipografía que remite al carácter artístico y artesanal del sur de España convierten ahora cada envase en una pieza única y llamativa.



Además de su atractivo visual, el envase mantiene su innovador formato: un práctico recipiente redondo, tipo tarrina, ideal para llevar a cualquier parte, facilitar el consumo inmediato y con un diseño muy esclarecedor sobre el producto para el canal internacional. Este formato ha sido una de las claves del éxito de The Coolives en mercados extranjeros, donde ha sido recibido con entusiasmo por consumidores que valoran productos saludables, cómodos y con personalidad.



La nueva identidad visual también se alinea con el relanzamiento de su página web oficial, thecoolives.com, que ahora ofrece una experiencia de navegación más intuitiva, y adaptada a las nuevas tendencias del consumidor digital.



"Con este cambio de imagen queremos reforzar el alma andaluza que da vida a The Coolives, proyectando nuestros valores de origen, pasión y autenticidad en un lenguaje visual contemporáneo que nos conecta con el público internacional", señala Francisco Torrent, CEO de Aceitunas Torrent.



El nuevo diseño convivirá además con futuras acciones promocionales, como ya se ha hecho anteriormente con ediciones especiales personalizadas, destacando entre ellas la colaboración con el Córdoba C.F., que incluyó como obsequio para sus abonados un recipiente de The Coolives a la recogida de su carnet de socio este verano pasado.



Con este relanzamiento, The Coolives reafirma su apuesta por seguir siendo una marca icónica, disruptiva y con un acento andaluz indiscutible para mercados internacionales.



Sobre Aceitunas Torrent

Con más de 125 años de historia, Aceitunas Torrent produce y comercializa aceitunas de mesa que llegan a más de 80 países. La compañía, con sede en Córdoba y centros de producción en Aguilar de la Frontera y Puente Genil, es una referencia en el concepto "desde el campo hasta la mesa" y realiza todo el proceso, desde la recogida de la aceituna hasta su entrega al cliente, coordinando el aderezo, envasado, transporte y distribución del producto.



