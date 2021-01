The Dead Daisies - Holy Ground - Tel disco ve la luz del día el 22 de enero de 2021

NUEVA YORK, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El quinto disco de estudio de The Dead Daisies, HOLY GROUND, verá la luz del día el 22 de enero de 2021. La banda ha recorrido un largo camino hasta llegar a donde se encuentra en la actualidad con el cantante/bajista, Glenn Hughes. El esbelto grupo de cuatro miembros proporciona una nueva urgencia y vigor al sonido y emoción generales. El disco muestra una fuerza innegable que complacerá incluso a los devotos del rock más duro.

Hay seguidores que llevan años apoyando el cliché en los medios al declarar que el 'rock está muerto', pero The Dead Daisies lo han devuelto a su lugar de forma brillante. De carácter cambiante, en ocasiones oscuro, potente y rítmico, el disco sube el listón. Disponiendo de éxitos para encabezar las listas como 'Unspoken', 'Bustle and Flow' y 'Holy Ground', estas canciones han aparecido en las listas de rock y en cientos de listas de reproducción y emisoras de radio digitales de todo el mundo.

HOLY GROUND cuenta con 11 canciones de rock puro sin adulterar, y está recibiendo críticas muy positivas. The Rockpit fue el primero, con una nota brillante de un 9/10: "Aún más muscular y pesado, y con algunos de los riffs pegados a los ritmos, que son demoledores. Se trata de una introducción demoledora y de una apertura sonora enorme muy equilibrada con el temperamento pesado por un poco de funk y soul que sugieren que este podría ser aún mejor".

Glenn ha comentado acerca de esto: "Desde la primera canción de HOLY GROUND, hemos creado una base destacada. Cada una de las canciones cuenta con su propio tema, llena de drama y ritmo, todo ello hasta 'Far Away', la última canción, autobiográfica. Lo hemos dado todo, de forma centrada y apasionada. Haz este viaje con nosotros, quizá te encuentres a ti mismo en las letras".

El grupo está impaciente por tocar estas canciones en directo. Cuando salgan a la carretera, volverán la increíble formación de los Daisies con el poderoso batería de golpes duros y monstruosos, Tommy Clufetos (Black Sabbath, Ozzy Osbourne). Así que ponte el cinturón, este va a ser un viaje único e inolvidable.

Con Holy Ground, The Dead Daisies se han asegurado que ya no van a seguir a nadie. Ellos son líderes. Y así se mantinen, con todo su orgullo, sobre HOLY GROUND.

Lista de canciones

Holy Ground (Shake The Memory)Like No Other (Bassline)Come AliveBustle And FlowMy FateChosen And JustifiedSaving GraceUnspoken30 Days In The HoleRighteous DaysFar Away

