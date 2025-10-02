The Ellinikon, el proyecto insignia de regeneración urbana de Europa avanza a toda velocidad

Se anunciaron nuevos y audaces desarrollos y se alcanzaron hitos.

Se estableció una colaboración multimillonaria con ION Group para un Campus de Innovación en I+D.

Se inauguró East Village, un nuevo barrio de Ellinikon.

ATENAS, Grecia, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, avanza a toda velocidad. Con la construcción ya en marcha en más de 40 emplazamientos activos, que involucran a aproximadamente 3.000 trabajadores y 18 contratistas líderes, LAMDA Development está logrando importantes hitos en su visionario plan maestro en la Riviera Ateniense.

La creación de un centro europeo para la IA y la digitalización

El 28 de agosto, LAMDA Development aceptó una oferta vinculante de ION Group, empresa líder mundial en tecnología financiera, para la adquisición de terrenos en The Ellinikon para desarrollar un campus global de I+D e innovación que albergará a unos 2.000 profesionales de 44 países.

El campus, que ION Group desarrollará en dos barrios distintos, tendrá una superficie edificable máxima de aproximadamente 250.000 m. Contará con al menos 50.000 m de espacio para oficinas y colaboración, un auditorio con capacidad para 1.000 personas, diseñado para albergar eventos internacionales, y hasta 200.000 m de desarrollos residenciales para alojar a los profesionales de ION Group.

Esta colaboración histórica marca el lanzamiento del Distrito Empresarial Ellinikon, el último componente del plan maestro del proyecto, y consolida a The Ellinikon como un centro europeo para la IA y la digitalización.

La ciudad inteligente de nueva generación da la bienvenida a la Universidad de Nicosia

Otro anuncio importante que respalda las ambiciones de Ellinikon como ciudad inteligente es la decisión de la Universidad de Nicosia de abrir su primer campus universitario en Grecia.

UNIC Atenas será un emblemático campus universitario integrado que operará dentro de The Ellinikon, y se han reservado 75.000 m de espacio edificable para crear un campus para académicos, investigadores y residencias estudiantiles, impulsado por IA, robótica y tecnologías de bienestar.

Las siguientes fases del campus de UNIC Atenas, dentro del proyecto The Ellinikon, se completarán en 2028 y 2031, respectivamente.

Los desarrollos residenciales alcanzan nuevas cotas

La cartera de proyectos residenciales de The Ellinikon continúa avanzando rápidamente. Riviera Tower, el primer rascacielos y el edificio más alto de Grecia, ya ha alcanzado las 30 plantas, superando la mitad de su altura final de 200 metros. Una vez finalizada, la torre de 50 plantas albergará 173 viviendas y se convertirá en el rascacielos residencial más alto del Mediterráneo.

El impulso continúa en la cartera residencial con el lanzamiento de la décima oferta residencial en The Ellinikon, Skyline Havens, una nueva colección de 150 elegantes residencias. Con una ubicación ideal en la zona este del proyecto, cerca del Centro Comercial y la estación de metro Ellinikon, Skyline Havens forma parte de East Village, un nuevo y destacado barrio con una posición elevada que ofrece vistas panorámicas. Abarcando ocho edificios de mediana altura, este elegante complejo ofrece una vida interior y exterior de alta calidad con vistas panorámicas al mar Egeo, al parque Ellinikon y al horizonte de Atenas. Diseñado en torno a la luz, el agua y un flujo continuo entre los espacios interiores y exteriores, Skyline Havens ofrece casas de doble frente, amplios balcones con vistas al mar desde la mayoría de las residencias, piscinas privadas en todas las unidades de planta baja y penthouse, y acceso a comodidades exclusivas para residentes, que incluyen área de fitness, piscina al aire libre, área de juegos para niños, servicios de recepción y conserjería y estacionamiento seguro.

Mientras tanto, Little Athens, el exuberante barrio junto al parque, continúa su constante crecimiento. Esta exuberante ciudad dentro de la ciudad cuenta con 1.115 residencias y más de 100 tiendas a pie de calle, ofreciendo proyectos residenciales únicos como Park Rise, diseñado por Bjarke Ingels Group, Pavilion Terraces, Promenade Heights, Atrium Gardens, Trinity Gardens y Sunset Groves.

Renacimiento del comercio minorista: Riviera Galleria y el centro comercial The Ellinikon toman forma

Donde el mar se fusiona con el diseño moderno, Riviera Galleria, el lujoso destino de compras y estilo de vida frente al mar, ya se perfila como un nuevo icono arquitectónico. Con las obras avanzando a buen ritmo, su primera planta ya es visible desde la avenida Poseidonos, ofreciendo un adelanto de este destacado destino en la Riviera Ateniense. Diseñado por el internacionalmente aclamado arquitecto japonés Kengo Kuma, este centro de ocio de 23.000 m ofrecerá experiencias exclusivas con marcas griegas e internacionales de primera calidad, alta gastronomía y vistas panorámicas del golfo Sarónico. Los acuerdos de arrendamiento firmados con los inquilinos han alcanzado el 78% de la GLA.

En el interior, el centro comercial The Ellinikon, diseñado por el galardonado estudio Aedas, se convertirá en el mayor y más avanzado destino comercial de Grecia, y uno de los más importantes del sur de Europa. Con una superficie bruta alquilable (GLA) de 100.000 m, el centro comercial se está desarrollando con un diseño híbrido y sostenible que integra a la perfección espacios interiores y exteriores para crear un innovador complejo comercial, de entretenimiento y ocio donde los visitantes puedan comprar, relajarse y conectar en un entorno natural e innovador.

Los contratos de arrendamiento firmados con los inquilinos han alcanzado el 64 % de la GLA.

The Ellinikon Sports Park: Fitness para todos, próximamente

La construcción del Parque Deportivo de 287.000 m ya está en marcha y pronto dará la bienvenida a los atletas. Diseñado para todas las edades y niveles, el parque, que abrirá al público a mediados de 2026, incluirá canchas de fútbol, tenis y baloncesto, un estadio de atletismo e infraestructura de bienestar construida según estándares internacionales.

Surgen aguas tranquilas: Un nuevo lago en el corazón de The Ellinikon Park

En The Ellinikon Park, el parque costero más grande de Europa, se están realizando obras en un importante elemento ecológico: un lago de 14.600 m. Ubicado entre el Parque de Experiencias y el Parque Deportivo, la zona del lago transforma el recinto de canoa-kayak de los Juegos Olímpicos de 2004 y los antiguos hangares de aviación en un vibrante santuario verde y azul.

Diseñado en armonía con los humedales naturales locales, el lago estará rodeado por un sendero perimetral de 900 metros, dos puentes peatonales y senderos arbolados que se integran con el paisaje del parque. Se plantarán más de 11.000 árboles y muestras, y 148.000 arbustos, junto con plantas acuáticas que purifican el agua de forma natural y sustentan la biodiversidad local. Esta transformación es un poderoso símbolo de renovación ecológica, donde la naturaleza, la cultura y el bienestar convergen armoniosamente en un nuevo paisaje urbano sostenible.

