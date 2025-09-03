The Factory School anuncia un título oficial universitario europeo para el Máster BIM Manager con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

The Factory School refuerza su compromiso con la innovación educativa en el sector AECO con una novedad clave en su Máster BIM Manager + IA: la incorporación de una certificación universitaria oficial europea, que permitirá a los alumnos obtener un título con validez internacional y reconocimiento académico en toda Europa

Madrid, 03 de septiembre de 2025.-

The Factory School refuerza su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la proyección internacional ofreciendo, por primera vez, una titulación universitaria oficial europea dentro de su Máster BIM Manager con IA. Esta certificación, expedida por la Università degli Studi Guglielmo Marconi (Italia), una institución reconocida por el Ministerio de Universidad e Investigación (MUR) y referente en educación superior online en Europa, refuerza el posicionamiento de esta formación como una de las más completas del mercado hispanohablante.



Esta nueva titulación corresponde a un Máster Universitario di II livello, con 60 créditos ECTS, nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), y se encuentra plenamente integrada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



El Máster BIM Manager con Inteligencia Artificial se dirige a profesionales del sector AECO que buscan liderar la digitalización del sector a través del dominio de la metodología BIM y el uso avanzado de inteligencia artificial. Esta combinación permite automatizar tareas clave en el modelado y la coordinación de proyectos, mejorar la toma de decisiones mediante datos y agilizar los procesos constructivos con flujos de trabajo inteligentes. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), más del 72 % de las empresas del sector construcción en España consideran la digitalización y la automatización como áreas clave de inversión para los próximos tres años.



La certificación universitaria oficial amplía el alcance y la validez del máster, otorgando al alumno un reconocimiento que puede ser determinante en procesos de selección, oposiciones, licitaciones públicas o movilidad internacional. Además, representa una oportunidad para los profesionales que buscan reforzar su perfil académico con un título reconocido en el ámbito europeo y altamente valorado por instituciones y empresas del ámbito internacional, donde la homologación de titulaciones extranjeras es un factor clave en la progresión profesional.



"Esta alianza académica refuerza nuestro compromiso con la calidad y la proyección global de nuestros alumnos. Es una muestra clara de que la formación técnica puede ir de la mano de la excelencia universitaria", subrayan desde la dirección de The Factory School.



En palabras de José Luis Molina alumno del Máster BIM Manager + IA, finalizado en 2025: "Cada clase, cada video, cada proyecto, cada conversación con docentes y compañeros ha sido un impulso para crecer, cuestionar y reinventarme".



El programa académico se imparte en formato 100 % online, con acceso a licencias oficiales de Autodesk, sesiones en directo, contenidos grabados, tutorías personalizadas y materiales orientados a casos reales. Su estructura está pensada para compaginar la formación con la actividad profesional, y responde a los retos actuales de la digitalización del sector AECO.



Con más de 3.500 alumnos formados y una comunidad activa en más de 15 países, The Factory School refuerza su posición como uno de los centros de referencia en formación BIM en español, integrando tecnología, visión internacional y empleabilidad.



Emisor: The Factory School

Contacto

Nombre contacto: Carme Martínez Ferrís

Descripción contacto: Content and Creative Executive

Teléfono de contacto: +34 689 66 44 98



