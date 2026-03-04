The Factory School impulsa la integración estratégica de la IA en arquitectura en REBUILD 2026

The Factory School impulsa la integración estratégica de la IA - The Factory School

The Factory School participará en REBUILD 2026 con stand propio y dos conferencias centradas en la aplicación real de la Inteligencia Artificial en arquitectura e IA aplicada a BIM. Presentará sus nuevos Programas Profesionales en IA para Arquitectura e Interiorismo y su curso especializado en automatización BIM

Madrid, 4 de marzo de 2026.-Del 24 al 26 de marzo de 2026, The Factory School participará en REBUILD 2026, el principal foro de innovación para la edificación que se celebra en IFEMA Madrid. La escuela contará con stand propio en el Pabellón 8 (Stand 8G745), consolidando su posicionamiento como centro especializado en la aplicación metodológica de Inteligencia Artificial en arquitectura, interiorismo y entornos BIM.



En un contexto en el que la Inteligencia Artificial está redefiniendo los procesos del sector AECO, desde la generación de concepto hasta la validación técnica, la optimización normativa y la comunicación con cliente, The Factory School presentará un enfoque estructurado para integrar estas herramientas dentro de flujos profesionales reales, más allá del uso puntual o experimental.



Durante las tres jornadas, el equipo directivo y docente de The Factory School estará presente para compartir visión estratégica, analizar la evolución del mercado y mostrar cómo la automatización y la IA están transformando la toma de decisiones en estudios y equipos técnicos.



Dos conferencias centradas en la aplicación real de la IA

En esta edición, The Factory School ofrecerá dos ponencias orientadas a escenarios reales de implementación:



• Optimización y automatización de procesos con IA en BIM.



Miguel Picado, Director del área BIM, analizará cómo la Inteligencia Artificial ya está impactando en tareas de coordinación, estandarización, validación y control de calidad dentro del entorno BIM. La sesión mostrará cómo la automatización inteligente permite reducir errores, anticipar conflictos y mejorar la eficiencia operativa.



• El nuevo flujo de proyectos con IA: diseñar, validar y vender antes.



Óscar Martín, Director del área IA, presentará un modelo de trabajo que integra la IA desde la fase conceptual hasta la entrega final del proyecto. El enfoque permite validar decisiones antes de producir documentación, generar variantes controladas y optimizar la comunicación con cliente, reduciendo incertidumbre y acelerando procesos.



Las fechas y horarios se anunciarán próximamente dentro del programa oficial del congreso.



Nuevos Programas Profesionales en Inteligencia Artificial para el sector AECO

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una herramienta complementaria para convertirse en un factor estructural dentro del sector AECO. Hoy interviene en la definición de concepto, en la generación y comparación de alternativas, en la optimización normativa, en la automatización documental y en la comunicación visual del proyecto.



El verdadero diferencial ya no está en utilizar herramientas aisladas, sino en saber integrarlas con criterio a lo largo de todo el proceso profesional.



Con este objetivo, The Factory School presentará en REBUILD 2026 sus nuevos programas formativos especializados:



Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Arquitectura

El Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Arquitectura está concebido como un marco integral para incorporar la IA en todas las fases del desarrollo arquitectónico. No se limita a enseñar herramientas concretas, sino que propone una metodología que permite utilizar la Inteligencia Artificial como apoyo estratégico en la toma de decisiones desde el análisis previo hasta la fase de comunicación final.



A lo largo del programa, la IA se integra en la definición conceptual, en la exploración y comparación de alternativas, en la validación técnica preliminar y en la optimización de decisiones antes de la producción definitiva. El objetivo es reducir la incertidumbre en las fases tempranas, anticipar problemas y mejorar la calidad global del proyecto, incorporando sistemas inteligentes que acompañan al arquitecto durante todo el proceso, desde la idea inicial hasta la entrega.



Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Interiorismo

El Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Interiorismo está orientado a estructurar el proceso creativo y estratégico del interiorismo mediante la integración transversal de herramientas de IA. La formación aborda cómo utilizar la Inteligencia Artificial no solo para generar propuestas visuales, sino para definir dirección estética, explorar variantes coherentes, validar decisiones con cliente de forma anticipada y optimizar tiempos sin perder control conceptual.



La IA se incorpora como soporte continuo en todas las etapas del proyecto de interiorismo, desde la conceptualización y la definición de estilo hasta la presentación final y la entrega. Este enfoque permite ampliar la capacidad de exploración creativa sin renunciar al criterio profesional, convirtiendo la Inteligencia Artificial en un aliado metodológico que acompaña todo el proceso.



Curso de IA aplicada a BIM: automatización y control avanzado

Además de los nuevos programas, The Factory School reforzará su especialización técnica con el Curso de IA para BIM, una formación diseñada para profesionales que ya trabajan en entornos BIM y desean integrar la Inteligencia Artificial como capa de optimización dentro de sus flujos reales de proyecto. Más que incorporar herramientas aisladas, la formación propone una forma estructurada de automatizar tareas críticas, mejorar la fiabilidad del modelo y reforzar el control técnico en proyectos colaborativos.



A lo largo del curso, la IA se introduce como soporte continuo en procesos de coordinación, estandarización, detección anticipada de incidencias y generación documental. El objetivo es transformar el modelo BIM en un entorno más inteligente, capaz de asistir en la toma de decisiones y reducir errores antes de que impacten en fases posteriores del proyecto.



Este enfoque redefine el papel del profesional BIM, ampliando sus competencias hacia la supervisión de procesos automatizados y el análisis basado en datos. La Inteligencia Artificial no actúa como complemento externo, sino como parte integrada del flujo de trabajo, desde la configuración inicial del modelo hasta la entrega final del proyecto.



Un punto de encuentro para redefinir procesos

REBUILD representa un espacio estratégico para estudios, promotoras, constructoras y consultoras que buscan evolucionar su modelo operativo y comprender cómo la Inteligencia Artificial impactará en su competitividad en los próximos años.



The Factory School invita a los profesionales del sector AECO a visitar su stand en REBUILD 2026 para conocer de primera mano cómo la Inteligencia Artificial está transformando los procesos de proyecto y gestión, y qué competencias serán clave en los próximos años.



• 24–26 marzo 2026



• IFEMA Madrid



• Pabellón 8 · Stand 8G745

Contacto

Emisor: The Factory School

Nombre contacto: Carme Martínez Ferris

Descripción contacto: Content and Creative Executive

Teléfono de contacto: +34 689 66 44 98



