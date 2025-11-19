THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR 2025 llega a España el 5 de diciembre - Bandai España

Madrid, España – 19 de noviembre de 2025 - Bandai España anuncia la llegada de THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR BARCELONA, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre de 2025 en el Salón del Manga de Barcelona, en Fira Barcelona.

Este evento marca la primera parada oficial en España dentro del THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR 2025, una serie de eventos internacionales de duración limitada que reúnen toda la emoción del universo GUNPLA (las maquetas de la saga Mobile Suit Gundam), con motivo del 45.º aniversario del nacimiento del GUNPLA en Japón.

El espacio contará con una exposición exclusiva dedicada al universo Gundam, zonas de venta de producto oficial y ediciones limitadas, además de actividades para todos los fans, como talleres de montaje de maquetas.

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar también de regalos exclusivos por compra, actividades especiales y la presencia de invitados e influencers del mundo del modelismo y del anime.

THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR BARCELONA es una cita ineludible para los aficionados al universo Gundam y el model Kit.

Ejemplos de productos exclusivos de la Gundam Base

-RG 1/144 THE GUNDAM BASE LIMITED RX-78-2 GUNDAM Ver.2.0 [THE GUNDAM BASE COLOR]

-MG 1/100 AILE STRIKE GUNDAM Ver. RM [RECIRCULATION COLOR/NEON PINK]

-HG 1/144 RISING FREEDOM GUNDAM [RECIRCULATION COLOR/NEON YELLOW]

THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR BARCELONA REGALOS EXCLUSIVOS

¡Conseguir novedades exclusivas con cada compra!

Por cada compra realizada en THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR BARCELONA, los visitantes recibirán una carta promocional limitada del GUNDAM CARD GAME, edición EX Base (THE GUNDAM BASE Collaboration 2025)

Por compras superiores a 30 € en THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR BARCELONA, los visitantes recibirán una bolsa original exclusiva conmemorativa del evento.

Localización

Fira Barcelona Gran Via.

Carrer de la Botànica, 64 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Horario: de 10:00h a 20:00h.

Para más información, visitar:

Website https://global.bandai-hobby.net/en-others/site/gbase_worldtour/

¿Qué es GUNDAM?

La serie de anime que comenzó con la emisión de MOBILE SUIT GUNDAM en 1979 se conoce como la SERIE GUNDAM. Es una obra de ciencia ficción en la que aparece un robot ficticio llamado GUNDAM.

La SERIE GUNDAM abarca diversos universos y configuraciones. Aunque cada uno tiene su propio contexto y ambientación, algunos están estrechamente relacionados entre sí, compartiendo batallas únicas dentro de sus respectivas líneas temporales.

La serie ha ganado popularidad no solo como una destacada obra de ciencia ficción, sino también por sus complejas tramas y su narrativa expresada a través de la animación.

¿Qué es GUNPLA?

Son los model kits de robots y naves de combate denominados mobile suits y mobile armours que aparecen en la SERIE GUNDAM. La experiencia de montar un GUNDAM con las propias manos ha cautivado a numerosos fans en todo el mundo. Desde la creación del primer modelo a escala 1/144 en 1980, se han vendido un total de 700 millones de unidades hasta su 40.º aniversario en mayo de 2020.

Nota:

*El evento puede modificarse o cancelarse sin previo aviso.

*Los artículos a la venta y los detalles de la exhibición pueden variar según la ubicación.

*Las imágenes incluidas en esta nota de prensa son solo con fines ilustrativos y están sujetas a cambios.

Sobre la compañía y contacto

Bandai Namco existe para compartir Sueños, Diversión e Inspiración con personas de todo el mundo. Conectando a la gente y a las sociedades a través del disfrute de productos y servicios de entretenimiento únicos, la marca trabaja para crear un futuro más brillante para todos.

Para obtener información sobre la G-Base o concertar entrevistas con miembros de Bandai España, contactar con bandaispirits@bandai.es.

Contacto

Emisor: Bandai España

Contacto: Bandai España

Número de contacto: 917 211 616