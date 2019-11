COMUNICADO: The Higher Committee of Human Fraternity se reúne con el Papa Francisco y con el Gran Imán de al-Azhar (1)

Publicado 18/11/2019 11:13:42 CET

- The Higher Committee of Human Fraternity se reúne por primera vez con el Papa Francisco, de la Iglesia Católica, y con el Gran Imán de al-Azhar para presentar la Abrahamic Family House

The Higher Committee da también la bienvenida a Irina Bokova, antigua directora general de la UNESCO, quien dio la bienvenida a la novena miembro para unirse al comité, que incluye un grupo diverso de religiosos internacionales, líderes de formación y de cultura

ABU DABI, EAU, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- The Higher Committee of Human Fraternity [https://www.forhumanfraternity.org/], un grupo de líderes religiosos, académicos del ámbito de la formación y líderes culturales de todo el mundo, se reunieron por primera vez con Su Santidad el Papa Franciso, de la Iglesia Católica, y con el Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia el Jeque Ahmed el-Tayeb, para presentar información actualizada sobre la Abrahamic Family House, uno de los primeros proyectos que el Comité Superior ayudará a dirigir, y que se ubicará en la Isla Saadiyat de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Esta reunión se lleva a cabo en el momento del anuncio de la suma al comité de Irina Bokova, antigua directora general de la UNESCO.

Bokova ejerció como directora general de la UNESCO durante dos mandatos, de 2009 a 2017, y durante este tiempo se ganó la reputación de abogar firmemente a favor de la tolerancia religiosa y la coexistencia pacífica. Además, Bokova ocupó el cargo de ayudante de la Ministra de Asuntos Exteriores, siendo también Embajadora de Bulgaria para Francia y la UNESCO, además de representante del presidente de la República de Bulgaria ante la Organisation Internationale de la Francophonie.

El Comité Superior presentó en El Vaticano la Abrahamic Family House a Su Santidad el Papa Francisco de la Iglesia Católica y al Gran Imán de Al-Azhar, Su Eminencia el Jeque Ahmed el-Tayeb, un proyecto que refleja las aspiraciones que se encuentran detrás del Document on Human Fraternity. Por primera vez compartirán un espacio colectivo una iglesia, una mezquita y una sinagoga, lo que marca un hecho que servirá como una comunidad para el diálogo y los intercambios religiosos y nutrirá los valores de la coexistencia y la aceptación pacífica entre diferentes credos, nacionalidades y culturas. El diseño de la Abrahamic Family House fue concedido en septiembre de 2019 a un arquitecto de prestigio mundial, Sir David Adjaye OBE.

Se trata de uno de los primeros proyectos que el Comité Superior ayudará a guiar, además del papel de control de los principios y aspiraciones del desempeñar su papel en la administración de los principios y las aspiraciones del Documento sobre la Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia Conjunta, firmado por Su Santidad, el Papa Francisco de la Iglesia Católica y el Gran Imán de Al-Azhar, Su Eminencia, el Jeque Ahmed el-Tayeb, en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), durante la histórica visita realizada por el Papa en febrero de 2019.

En el encuentro se trató además el tema de la incorporación de Irina Bokova, quien como miembro de The Higher Committee of Human Fraternity, va a utilizar su reconocida capacidad y experiencia internacional sin igual para ayudar a que el comité alcance las metas y objetivos establecidos dentro del Document of Human Fraternity.

Por medio de una declaración conjunta, The Higher Committee of Human Fraternity explicó: "Durante su carrera, Bokova ha demostrado ser una campeona de la tolerancia y la coexistencia entre las comunidades. Cuenta con una experiencia inestimable en la coordinación de programas e iniciativas a nivel internacional que resultará vital para conseguir los objetivos del Comité Superior".

Irina Bokova comentó acerca del anuncio: "Para mí supone un honor unirme a este destacado organismo de líderes religiosos y culturales que tienen el objetivo de alcanzar los objetivos del histórico Document of Human Fraternity, que resulta de vital importancia en un mundo tan necesitado de diálogo y respeto mutuo".

The Higher Committee of Human Fraternity incluye a miembros de los EAU, España, Italia, Egipto, Estados Unidos y desde hoy Bulgaria. Sus miembros son: el Cardenal Miguel Àngel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede; el Juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, antiguo asesor del Gran Imán de Al-Azhar, Su Eminencia el Jeque Ahmad At-Tayyeb; el Rabino M. Bruce Lustig, rabino senior de la Congregación Hebrea de Washington; Monseñor Yoannis Lahzi Gaid, secretario personal del Santo Padre; el Profesor Mohamed Hussein Mahrasawi, presidente de la Universidad de Al-Azhar; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del directorio del Departamento de Cultura de Abu Dabi; el Doctor Sultan Faisal Al Remeithi, secretario general del Concilio Musulmán de Mayores y Yasser Hareb, escritor y presentador de televisión de Emiratos Árabes Unidos.

El Comité Superior añadió: "Con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, nos complace dar la bienvenida a Irina Bokova para que apoye a los miembros del comité en la promoción de la coexistencia, la hermandad y la tolerancia en todo el mundo".

El fin de The Higher Committee of Human Fraternity es inspirar la coexistencia pacífica entre personas de diferentes credos, orígenes y nacionalidades a nivel mundial. El comité actuará de acuerdo con las aspiraciones delineadas en el Document of Human Fraternity, mediante la celebración de encuentros con líderes religiosos, directores de organizaciones internacionales y otros, con el objetivo de poner en marcha acciones que permitan crear un mundo más pacífico para toda la humanidad.

El Higher Committee of Human Fraternity seguirá creciendo para incorporar a líderes de otras denominaciones y creencias durante los próximos años. Si desea más información, visite la página web sita en: https://www.forhumanfraternity.org [https://www.forhumanfraternity.org/]

Acerca del Higher Committee for Human Fraternity

El Comité Superior está formado por un conjunto diverso de líderes religiosos, académicos del ámbito de la educación y líderes culturales de todo el mundo, cuya tarea es cumplir con los principios y las operaciones remarcadas dentro del Documento sobre la Fraternidad Humana.

La labor del comité incluye reuniones con líderes religiosos, directores de organizaciones internacionales y otras importantes personalidades del ámbito mundial con el objetivo de apoyar y propagar los valores del respeto mutuo y la coexistencia pacífica, además de proporcionar asesoramiento en torno a una diversidad de iniciativas que apuntan a cumplir con el documento, incluyendo la Abrahamic Family House, un centro interreligioso que se construirá en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El comité se encuentra en un momento temprano, pero ilusionante, dentro de su viaje, y está comenzando a sentar las bases en lo que respecta al modo en que va a trabajar de manera conjunta para alcanzar sus metas y continuar expandiéndose para incluir otros credos, denominaciones y creencias.

Los miembros del comité son:

