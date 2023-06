The House of Suntory celebra con orgullo 100 años de espíritu pionero japonés (2)

Actor Keanu Reeves celebrates his partnership with the House of Suntory honoring 100 Years of Pioneering Japanese Spirit.

La Casa Fundadora del Whisky Japonés se asocia con los íconos del cine Sofia Coppola y Keanu Reeves y presenta nuevos whiskies de edición limitada para brindar por su centenario

NUEVA YORK, 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- The House of Suntory, la Casa Fundadora del Whisky Japonés, celebra su 100 aniversario de innovación en whisky: un hito importante no solo para la historia de Suntory sino también para la cultura de las bebidas espirituosas japonesas. En honor a este centenario, la casa lanza un Suntory Anniversary Tribute imaginado por la directora ganadora del Premio de la Academia Sofia Coppola y protagonizado por el actor Keanu Reeves, así como ediciones exclusivas del 100 aniversario de sus whiskies de renombre mundial.

Veinte años después de filmar Lost in Translation, Sofia Coppola regresó a Japón para crear Suntory Anniversary Tribute. Coppola da vida a su genio artístico y su admiración por el whisky Suntory como directora creativa de The Tribute que honra el ilustre pasado, presente y futuro de Suntory. El Suntory Anniversary Tribute cuenta la notable historia del legado de la marca y la elaboración de whisky durante los últimos 100 años, y describe el significado de "Suntory Time" a través de los ojos de su creador. The Suntory AnniversaryTribute, que presenta al actor Keanu Reeves, amante del whisky Suntory y que apareció anteriormente en una campaña publicitaria de Suntory Reserve en 1992, debutó ayer durante el evento del Suntory Time 100th Anniversary Global Premiere en la ciudad de Nueva York y ahora se puede ver en el sitio web de House of Suntory aquí.

"Como pionera del whisky japonés, House of Suntory desempeñó un papel importante en la formación de la cultura y la artesanía líder en Japón durante el siglo pasado", afirmó Jon Potter, director general de House of Suntory. "Para marcar este hito histórico, la asociación con Sofia y Keanu, que son aficionados del whisky Suntory, tiene mucho sentido. Desde las sorprendentes mezclas de nuestro jefe mezclador de quinta generación, Shinji Fukuyo, hasta las creaciones cinematográficas únicas de Sofia y Keanu, esta conmemoración ha superado todas las expectativas para celebrar nuestros icónicos whiskies japoneses".

Más adelante este verano, Reeves protagonizará otro proyecto creativo en asociación con House of Suntory: una serie de cortometrajes documentales del cineasta Roman Coppola titulada: "La naturaleza y el espíritu de Japón". La serie explora la cultura del whisky japonés inspirada en la armonía con la naturaleza (Wa), elevada por la artesanía japonesa (Monozukuri) y disfrutada como una auténtica experiencia cultural japonesa (Omotenashi). Las docuseries lograrán un equilibrio entre educación y entretenimiento, con el objetivo de fomentar una exploración más profunda de House of Suntory y la cultura japonesa en general.

"Me siento honrado de asociarme nuevamente con Suntory Whisky treinta años después de nuestra campaña Suntory Reserve", explicó Keanu Reeves. "Soy un gran admirador de Suntory Whisky, por lo que es muy especial colaborar en honor a este aniversario histórico. Mi admiración por el whisky va más allá de probar el whisky. Es la artesanía japonesa elevada y la atención a cada detalle lo que hace que el whisky Suntory sea tan especial. Como actor que afina y perfecciona mi propio oficio, compartir este proceso en una docuserie es emocionante".

En honor al centenario, House of Suntory está lanzando varios whiskies de edición limitada que destacan la artesanía japonesa única en las destilerías de whisky de Suntory y su meticuloso arte de mezclar, incluidos los whiskies Yamazaki 18 Year Old Mizunara y Hakushu 18 Year Old Peated Malt. Para el centenario también se lanzarán etiquetas limitadas del 100º aniversario de los productos estrella Yamazaki 12 Year Old y Hakushu 12 Year Old.

"Los whiskies Hakushu y Yamazaki son regalos de nuestro pasado transmitidos de generación en generación", indicó Shinji Fukuyo, jefe mezclador de quinta generación. "Es apropiado lanzar ediciones limitadas como parte de este increíble hito, ya que representan nuestra búsqueda incesante de la calidad y simbolizan nuestra promesa de llevar nuestra filosofía durante los próximos cien años y más allá".

El centenario de House of Suntory comenzó con el establecimiento de su destilería Yamazaki en 1923, la primera y más antigua destilería de whisky de malta en la historia de Japón. El legado de 100 años del fundador de House of Suntory, Shinjiro Torii, comenzó con el sueño de "crear un whisky japonés original bendecido con las riquezas de la naturaleza y la artesanía japonesas", que su nieto Shingo Torii lleva a cabo hoy en Yamazaki y sus destilerías en todo el país. Desde su fundación, House of Suntory ha estado elaborando licores de clase mundial y es conocida por Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki y Ao, así como por Roku Gin y Haku Vodka.

Este aniversario histórico es un hito importante para House of Suntory y para su país de origen, Japón. Como primer paso hacia su futuro prometedor, House of Suntory está invirtiendo 10 mil millones de JPY (77 millones de dólares) para mejorar sus destilerías Yamazaki y Hakushu, que actualmente están cerradas por renovación y cuya reapertura está programada para este otoño. House of Suntory se ha convertido en sinónimo de algunos de los mejores whiskies japoneses del mundo actual y, sin duda, ha construido un legado digno de celebración.

House of Suntory invita a los aficionados a unirse a su nuevo programa de membresía global. Los miembros estarán entre los primeros en enterarse de los nuevos lanzamientos de House of Suntory, recibirán consideración prioritaria para invitaciones a experiencias de consumo*, aprenderán noticias de las destilerías, obtendrán acceso anticipado al contenido y más. El programa de membresía House of Suntory tiene como objetivo reunir a los entusiastas del whisky japonés en todo el mundo y brindarles un viaje cultural por Japón. Para registrarse, por favor visítenos en línea aquí.

Para más información sobre House of Suntory, visítenos en línea aquí.

*Número limitado de invitaciones en ciudades clave.

Acerca de The House of SuntoryDesde 1923, Suntory ha sido reconocida como pionera del whisky japonés por su House of Master Blenders y por su Art of Blending. El fundador Shinjiro Torii construyó la primera destilería de whisky de malta de Japón en Yamazaki, y el legado de Suntory continuó con el hijo de Torii y el segundo Master Blender de Suntory, Keizo Saji, quien continuó estableciendo destilerías, incluida la destilería Hakushu. A medida que avanzan las generaciones de maestros mezcladores de Suntory, Suntory Whisky sigue comprometido con el legado y la innovación. The House of Suntory ha sido nombrada cuatro veces Destilador del Año en el International Spirits Challenge en Londres, Reino Unido (2010, 2012, 2013, 2014). Los whiskies Suntory son sutiles, refinados y complejos. La cartera incluye Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki y Ao. La cartera de House of Suntory también ofrece Roku Japanese Gin y Haku Japanese Vodka. Creado a partir de ingredientes japoneses por los maestros artesanos de House of Suntory, Roku Gin y Haku Vodka representan la naturaleza y el espíritu de Japón. Este año, Suntory Whisky celebra cien años de innovación en whisky, un hito importante no solo para la historia de la marca, sino también para la cultura de las bebidas espirituosas japonesas en general. Para conmemorar este aniversario, House of Suntory lanzará su campaña del centenario a lo largo de 2023.

Acerca de Beam SuntoryComo líder mundial en licores premium, Beam Suntory inspira la brillantez de la vida al brindar excelentes experiencias al consumidor a través de su cartera de marcas de clase mundial. Conocido por su artesanía de whiskies premium, incluidos los bourbons Jim Beam®, Maker's Mark®, Basil Hayden® y Knob Creek®; whiskies japoneses, incluidos Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® y Toki®; y marcas líderes de whisky escocés, incluidas Teacher's, Laphroaig® y Bowmore®, Beam Suntory también produce marcas líderes como coñac Courvoisier®, tequila Tres Generaciones®, El Tesoro® y Hornitos®, ginebra Roku y Sipsmith®, whisky Canadian Club®, y es líder mundial en cócteles listos para beber, con marcas como -196 y On The Rocks™ Premium Cocktails.

Una empresa global con aproximadamente 6.000 empleados en más de 30 países, uno de los valores fundamentales de Beam Suntory es Growing for Good y a través de su estrategia de sostenibilidad Proof Positive, la empresa se ha comprometido con metas e inversiones ambiciosas para promover la sostenibilidad ambiental en sus operaciones, garantizar que la empresa tiene un impacto positivo en las comunidades donde viven y trabajan los empleados, y programas para informar a los consumidores a medida que toman decisiones sobre el consumo de alcohol. Con sede en la ciudad de Nueva York, Beam Suntory es una filial de Suntory Holdings Limited de Japón. Para obtener más información sobre Beam Suntory, sus marcas y su compromiso con la responsabilidad social, visite www.beamsuntory.com y www.drinksmart.com .

Disfrute de manera responsable.Suntory Whisky Single Malt & Blended Japanese Whisky, 43-48% Alc./Vol. ©2023 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL

