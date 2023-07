The Independents adquiere CTZAR

Thomas Silve (CTZAR), Camille Olivier (CTZAR), Isbelle Chouvet (The Independents) Photo by Pierre Mouton (PRNewsfoto/The Independents, CTZAR)

-The Independents, el principal grupo mundial de marketing y comunicación para marcas de lujo y estilo de vida, adquiere CTZAR, una innovadora agencia de marketing e influencia en las redes sociales

PARÍS, 10 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- CTZAR se une a The Independents, el principal grupo internacional de marketing y comunicación en la intersección del lujo y el estilo de vida. Desde su creación en 2017, The Independents ha emergido como un actor importante, uniendo a las mejores agencias de su clase y ofreciendo un enfoque holístico e integral a sus clientes. A través de su dedicación a largo plazo a la estrategia, la creatividad, los eventos, las relaciones públicas, los datos y la influencia, el grupo encarna la excelencia dentro de su industria, reuniendo a entidades de renombre como Bureau Betak, Karla Otto, K2, Prodject, Lefty y The Qode. CTZAR sitúa a las marcas en el centro de las conversaciones que se desarrollan entre las comunidades digitales. Comenzó como una red privada de creadores de tendencias especializada en el boca a boca en 2008 para convertirse en una agencia estratégica y creativa líder con una experiencia inigualable en redes sociales, contenidos e influencia. Esta fusión proporciona a CTZAR una valiosa puerta de entrada a una plataforma global en diez países, reforzando significativamente su presencia internacional, en particular en regiones clave como Asia, Estados Unidos, Oriente Medio y Europa.

