The Jackson's Solutions impulsa una nueva generación de software para PMO basado en inteligencia artificial - Angel Jackson

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de junio de 2026.-

La gestión de proyectos ha evolucionado de forma significativa durante los últimos años. En un entorno donde los plazos, los presupuestos y los recursos se encuentran sometidos a una supervisión cada vez más rigurosa, las organizaciones necesitan algo más que información sobre lo que ya ha sucedido. La capacidad de anticipar riesgos, detectar desviaciones y tomar decisiones antes de que aparezcan los problemas se ha convertido en uno de los principales objetivos de las oficinas de proyectos modernas.

En este escenario, el software para PMO adquiere un papel estratégico dentro de las organizaciones. Más allá del seguimiento tradicional, las nuevas plataformas buscan proporcionar una visión predictiva capaz de mejorar la toma de decisiones. Con este enfoque, The Jackson's Solutions ha desarrollado una Project Intelligence Platform que combina metodologías tradicionales, ágiles e híbridas con inteligencia artificial avanzada para ofrecer una visión más completa del estado y la evolución de los proyectos. Parte de esta propuesta se basa en un ecosistema de análisis predictivo, automatización y control ejecutivo diseñado para entornos corporativos complejos.

Del seguimiento histórico a la predicción inteligente

Durante años, gran parte de las herramientas de gestión se han centrado en mostrar información sobre el rendimiento pasado o el estado actual de los proyectos. Sin embargo, la creciente complejidad de los portafolios corporativos ha impulsado la necesidad de disponer de mecanismos capaces de anticipar escenarios futuros.

La propuesta de The Jackson's Solutions incorpora capacidades de gestión de proyectos con IA orientadas precisamente a este objetivo. La plataforma integra agentes especializados capaces de analizar datos operativos, identificar riesgos potenciales, automatizar tareas administrativas y generar previsiones sobre la evolución de cada iniciativa. Esta aproximación permite transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para responsables de proyecto, gestores de portafolio y equipos directivos.

Uno de los elementos diferenciales es la integración de metodologías PMI junto con sistemas avanzados de análisis de valor ganado. La plataforma incorpora un enfoque de Earned Value Management que permite evaluar simultáneamente el progreso, los costes y el rendimiento de los proyectos desde diferentes perspectivas de gestión. Además, su modelo de EVM híbrido facilita la convivencia entre enfoques tradicionales y ágiles dentro de una misma organización, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.

Visibilidad ejecutiva para proyectos y portafolios complejos

La necesidad de disponer de información clara y accionable resulta especialmente importante para los niveles directivos. Los responsables de negocio requieren comprender rápidamente la situación de sus proyectos sin necesidad de analizar múltiples informes dispersos.

Por este motivo, la plataforma incorpora funcionalidades orientadas al control ejecutivo de proyectos, ofreciendo una visión consolidada del estado, los riesgos, el progreso y las posibles desviaciones de todo el portafolio. A ello se suma una capa de inteligencia de negocio diseñada para facilitar el análisis estratégico y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Otro aspecto relevante es la capacidad de integración con numerosas herramientas empresariales, permitiendo centralizar información procedente de diferentes entornos de trabajo. Esta conectividad favorece una visión más completa de cada iniciativa y mejora la coordinación entre equipos y departamentos.

La creciente demanda de previsibilidad financiera refleja una realidad cada vez más presente en las organizaciones: la necesidad de reducir la incertidumbre asociada a proyectos complejos. En este contexto, el software para PMO evoluciona hacia modelos capaces de combinar inteligencia artificial, automatización y análisis predictivo. The Jackson's Solutions forma parte de esta transformación mediante una plataforma concebida para ofrecer una mayor capacidad de anticipación, mejorar la visibilidad ejecutiva y proporcionar información que permita tomar decisiones con mayor confianza antes de que los problemas lleguen a materializarse.

Contacto

Emisor: Angel Jackson

Contacto: Angel Jackson

Número de contacto: +34 634122273