The Killers triunfan en el espectáculo de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi®

(Información remitida por la empresa firmante)

The Killers triunfan en el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi

Millones de aficionados de todo el mundo sintonizaron la televisión para ver la increíble actuación de la icónica banda de rock, previa al partido más importante de la temporada de fútbol de clubes

BUDAPEST, Hungría, 30 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – Las superestrellas mundiales The Killers ofrecieron una actuación estelar excepcional en el Puskás Aréna de Budapest, en el evento de inauguración de la final de la UEFA Champions League de este año, presentado por Pepsi.

El espectáculo de presentación de la final de la UEFA Champions League, patrocinado por Pepsi, tuvo lugar minutos antes del partido más importante de la temporada de fútbol entre el Arsenal FC y el Paris Saint-Germain, con The Killers interpretando éxitos clásicos e himnos para estadios, incluyendo "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done", y "Mr Brightside".

La banda llevó su estatus icónico al escenario más grande del fútbol de clubes, brindando una experiencia inolvidable para los miles de asistentes en el estadio y los millones que lo vieron en todo el mundo, uniendo a los aficionados al fútbol y a la música.

Desde su irrupción en la escena mundial con su icónico álbum debut de 2004, Hot Fuss, The Killers se han consolidado como iconos del rock mundialmente reconocidos del siglo XXI. La banda ha vendido más de 35 millones de álbumes, incluyendo éxitos multiplatino como 'Mr. Brightside', 'When You Were Young' y 'Human', y recientemente confirmaron que están trabajando en su octavo álbum de estudio, con electrizantes presentaciones globales en el horizonte.

Antes del inicio del partido, los aficionados presentes en el estadio y a través de la transmisión global se sorprendieron al ver a Sir David Beckham aparecer en las pantallas preguntando: '¿Listos para empezar?'. Cuando Beckham introdujo una moneda en una máquina de discos, poniendo en marcha un vinilo de The Killers, el campo se transformó en un espectáculo de luces de neón, con impactantes efectos visuales y coreografía inspirada en los orígenes de la banda en Las Vegas.

Con una larga trayectoria en el deporte y la música, Pepsi presenta el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League desde 2016, fusionando cada año los mundos del fútbol y la música para crear una noche de entretenimiento inolvidable. El evento representa la plataforma global plurianual de Pepsi, Pepsi Football Nation, que celebra la cultura futbolística dentro y fuera del campo, acercando a los aficionados de todo el mundo a momentos que van más allá de los 90 minutos reglamentarios.

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