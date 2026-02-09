The Knot Worldwide anuncia los ganadores de los Wedding Awards 2026

Boda - Wedding Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Basados en casi 800.000 opiniones de parejas, los premios destacan a profesionales de bodas excepcionales de toda la industria nupcial global

Madrid, 9 de febrero de 2026.- La plataforma tecnológica global de bodas, The Knot Worldwide, ha anunciado a los ganadores de sus Premios Anuales de Bodas. A partir del análisis de reseñas de parejas recién casadas, los premios abarcan todas las categorías de proveedores, incluidos organizadores de bodas, espacios, músicos, DJ, floristas, fotógrafos, servicios de catering, profesionales de peluquería y maquillaje, entre otros.



Con la publicación de la lista de 2026, The Knot Worldwide reconoce a los proveedores mejor valorados a nivel global del año, facilitando a las parejas de todo el mundo encontrar y reservar con confianza al equipo de sus sueños.



Para determinar a los ganadores, The Knot Worldwide evaluó casi 800.000 reseñas verificadas de usuarios, lo que convierte a este galardón en uno de los programas de reconocimiento más transparentes de la industria de bodas.



El proceso incluyó la evaluación de miles de proveedores de bodas para distintos presupuestos, estilos y tamaños de eventos, según criterios como profesionalidad, calidad del trabajo, flexibilidad y atención al cliente. Los proveedores que recibieron al menos siete reseñas en las plataformas de The Knot Worldwide con una puntuación media igual o superior a 4,5 durante el período de elegibilidad obtuvieron un Wedding Award 2026, con criterios adicionales que varían según el país.



"En The Knot Worldwide, se celebra el increíble talento y la dedicación de los profesionales de bodas que hacen posibles los momentos más significativos de la vida", afirmó Casey Moujaes, vicepresidente de Vendor Marketing en The Knot Worldwide. "Los Wedding Awards 2026 ponen en valor lo mejor de la industria nupcial global: proveedores que, de forma constante, se ganan la confianza y el reconocimiento de las parejas gracias a un servicio excepcional, creatividad y cercanía. Estos ganadores encarnan la esencia de lo que representamos: ayudar a cada pareja a crear una celebración que sea verdaderamente única y refleje su personalidad".



Abarcando 25 categorías —desde espacios y organizadores de bodas hasta DJ, videógrafos, y muchos más—, el marketplace de proveedores de The Knot Worldwide permite a las parejas buscar, comparar y contactar para reservar a cualquiera de los 900.000 profesionales de bodas disponibles en la plataforma global, todo en un solo lugar.



Los Wedding Awards 2026, junto con 30 años de contenido de confianza y tecnología innovadora de The Knot Worldwide, brindan a las parejas la seguridad necesaria para contratar a proveedores expertos que hagan realidad su visión.



Los profesionales de bodas que han ganado esta edición forman parte de las marcas globales de bodas de The Knot Worldwide. Como el mayor marketplace de proveedores de bodas y la mayor comunidad para profesionales del sector, la plataforma conecta cada año a pequeñas empresas con millones de parejas comprometidas, así como con cientos de miles de profesionales de bodas de la industria.



A través de su marketplace online, análisis de rendimiento, programas educativos y eventos de creación de comunidad, The Knot Worldwide está comprometido a ser un socio estratégico para los profesionales de bodas, ofreciéndoles acceso a más parejas que cualquier otra plataforma, además de software y herramientas que les ayudan a hacer crecer su negocio, y una gran comunidad que los acompaña en todo el proceso.



Para obtener más información sobre los Wedding Awards 2026 de The Knot Worldwide, los ganadores de este año y los criterios por país, consultar los siguientes enlaces por región:



Estados Unidos

The Knot Best of Wedding Awards



WeddingWire Couples Choice Awards



Reino Unido

Hitched Wedding Awards 2026



España

Bodas.net Wedding Awards 2026



Italia

Matrimonio.com Wedding Awards 2026



Francia

Mariages.net Wedding Awards 2026

