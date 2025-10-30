The Lemon Tree Education, 10 años guiando a estudiantes hacia experiencias transformadoras en el extranjero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.- Hace diez años, cuatro profesionales del sector educativo decidieron crear algo distinto: una consultora que pusiera a las familias y a los estudiantes en el centro. Este mes, The Lemon Tree Education, agencia española especializada en educación internacional, celebra su décimo aniversario con más de 3.400 estudiantes acompañados y 352 colegios colaboradores en 10 destinos internacionales. Una década después, sigue fiel a su propósito: "no abrir solo puertas a otros países, sino caminos hacia el futuro".

Desde su nacimiento en 2015, The Lemon Tree Education se ha consolidado como referente en asesoramiento educativo internacional, ofreciendo una atención cercana, transparente y personalizada a cada familia. Su propuesta de valor sigue intacta: convertir las experiencias en el extranjero en una herramienta para el crecimiento personal y académico.

"Hace una década plantamos una semilla: la idea de que estudiar fuera no es solo aprender un idioma, sino aprender a vivir. Hoy, ver madurar a nuestros ‘limones’ por todo el mundo es nuestro mayor orgullo", explica Oliver Rodríguez Pearson, cofundador de The Lemon Tree Education y experto en educación internacional.

Durante estos diez años, The Lemon Tree Education ha pasado de ofrecer programas en tres países a una red internacional con opciones en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Suiza y más. Además, ha diversificado su oferta con programas de verano, internados, años académicos, estancias en familias anfitrionas y experiencias de voluntariado, adaptándose a las nuevas necesidades de las familias españolas.

En estos diez años, 3.485 estudiantes —afectuosamente llamados "limones"— han vivido su experiencia internacional de la mano de The Lemon Tree Education. Muchos de ellos siguen vinculados a la empresa como embajadores o veteranos que acompañan a nuevos estudiantes.

"Celebrar diez años de crecimiento junto a los colaboradores, estudiantes y familias es un momento muy especial. Nos sentimos orgullosos del camino recorrido y de haber contribuido al desarrollo personal y académico de tantos jóvenes", señala Oliver Rodríguez.

En un sector cada vez más competitivo, The Lemon Tree Education ha marcado la diferencia por su enfoque integral y acompañamiento humano.

Su trabajo no se limita a la gestión de programas, sino que incluye asesoramiento educativo y sesiones de coaching y desarrollo personal, además de iniciativas propias como su pódcast El Limonero, donde se abordan temas de vanguardia sobre educación y crecimiento personal.

Y, tal y como propone para sus estudiantes, The Lemon Tree Education también se plantea nuevos retos y continuar con ese desarrollo personal como empresa. Tras 10 años creciendo y ampliando horizontes, han ido ampliando alianzas, saliendo de su zona de confort y creando nuevas colaboraciones —como recientemente en Nueva Zelanda o Rumanía— con el objetivo de seguir explorando nuevos territorios y posibilidades junto a nuevos partners para llegar aún más lejos en su propósito.

Durante todo el curso 2025-2026, se sucederán distintas iniciativas conmemorativas, entre ellas acciones especiales en redes sociales, encuentros con familias y, como gran cierre, la Yellow Week, un evento en el que se hará balance de los logros y experiencias compartidas a lo largo de la década.

