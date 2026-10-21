(Información remitida por la empresa firmante)

- The Nuclear Company anuncia Prosperity One, un complejo de energía nuclear de 6,6 gigavatios en el condado de Lewis, Kentucky

El complejo propuesto podría albergar hasta seis reactores Westinghouse AP1000 a lo largo del río Ohio, lo que constituiría el primer proyecto de energía nuclear comercial de Kentucky y daría lugar a la mayor instalación de generación de energía nuclear de Estados Unidos

LEWIS COUNTY, Ky., 21 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- The Nuclear Company ha anunciado hoy Prosperity One, un proyecto de complejo de energía nuclear en el condado de Lewis, Kentucky, que podría albergar hasta seis reactores Westinghouse AP1000, con una capacidad de generación de aproximadamente 6,6 gigavatios de electricidad.

Situado a orillas del río Ohio, en el este de Kentucky, el proyecto propuesto se convertiría —de completarse en su totalidad— en el complejo de energía nuclear más grande de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo. La iniciativa responde al llamamiento del presidente Trump para acelerar la producción energética estadounidense y representa un paso fundamental hacia la recuperación de la capacidad de Estados Unidos para desarrollar energía nuclear a gran escala; al mismo tiempo, atrae una nueva oleada de inversión industrial, empleos cualificados y oportunidades económicas a largo plazo para una región que contribuyó a abastecer de energía a la nación durante más de un siglo.

The Nuclear Company, que cuenta con el control del terreno en la zona, colaborará con los propietarios locales y los líderes comunitarios del condado de Lewis para impulsar el complejo propuesto. La empresa tiene previsto iniciar las actividades de desarrollo del emplazamiento y tramitar las autorizaciones federales necesarias para comenzar la construcción en 2028.

Durante generaciones, las comunidades a lo largo del río Ohio han constituido la columna vertebral industrial de Estados Unidos, afirmó Joe Klecha, director de energía nuclear de The Nuclear Company. Nos enorgullece colaborar con la comunidad para poner la experiencia colectiva de nuestro equipo al servicio de la creación de empleos duraderos, el fortalecimiento de la base impositiva y el suministro de energía fiable para Kentucky.

Klecha, quien cuenta con experiencia previa como operador sénior de reactores, aporta 33 años de trayectoria en el sector nuclear: desde su labor en submarinos nucleares de la Marina de Estados Unidos hasta el desempeño de cargos directivos en las operaciones de algunas de las mayores flotas nucleares de Estados Unidos. En las unidades 3 y 4 de la central de Vogtle, ocupó puestos de liderazgo relacionados con la construcción y la preparación operativa. La división de servicios de The Nuclear Company ha llevado a cabo tareas de mantenimiento en más del 40 por ciento de las centrales nucleares que actualmente se encuentran en funcionamiento en Estados Unidos.

El enfoque de The Nuclear Company se fundamenta en la convicción de que los grandes proyectos de infraestructura tienen éxito cuando las comunidades que los acogen participan activamente en su desarrollo.

La planificación del proyecto abordará el transporte, la vivienda, la gestión ambiental, la preparación ante emergencias, el uso del agua y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo de un complejo nuclear de esta envergadura.

Sam Howard, residente de toda la vida del condado de Lewis, es el propietario del terreno y se ha asociado con The Nuclear Company para impulsar el proyecto. Él comparte una visión centrada en el desarrollo de una gran infraestructura que fomentaría la creación de empleos locales y el desarrollo económico de la comunidad.

Tengo nueve nietos y todos ellos viven en el condado de Lewis. Quiero que tengan la oportunidad de quedarse, comentó Howard. Durante años, la tasa de desempleo de nuestro condado ha estado entre las más altas del estado. Un proyecto de infraestructura como este podría generar empleos y oportunidades económicas para generaciones de residentes del este de Kentucky. Me enorgullece contribuir a impulsar este desarrollo.

El condado de Lewis será uno de los primeros condados de Kentucky en solicitar la designación como comunidad preparada para la energía nuclear ante la Autoridad de Desarrollo de Energía Nuclear de Kentucky. Los líderes del condado iniciaron este proceso por unanimidad en julio de 2026, llevaron a cabo reuniones para recabar la opinión pública y, a principios de este mes, votaron de forma abrumadora a favor de presentar la solicitud del condado ante dicha Autoridad.

Una vez identificado el emplazamiento propuesto, The Nuclear Company se prepara para avanzar en las labores de ingeniería, medioambientales, normativas y comerciales necesarias para encaminar el proyecto Prosperity One hacia su construcción.

Las actividades iniciales incluirán una caracterización detallada del emplazamiento, investigaciones geotécnicas, evaluaciones ambientales, planificación de la interconexión a la red de transmisión y la preparación para la obtención de licencias nucleares federales.

Como parte del proceso de aprobación, TNC interactuará con la Comisión Reguladora Nuclear a través de sus procedimientos de concesión de licencias ya establecidos, con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para iniciar la construcción en 2028.

Acerca de The Nuclear Company

The Nuclear Company constituye la plataforma de infraestructura nuclear de Estados Unidos. Estamos desarrollando un sistema totalmente integrado con el fin de unificar la cadena de despliegue nuclear, ampliar la capacidad de nuevas construcciones e impulsar las operaciones y la seguridad.

Impulsados por la convergencia de nuevas tecnologías y una verticalización sin precedentes del despliegue, los servicios y los sistemas nucleares, integramos el ciclo de vida nuclear completo en torno a un único modelo operativo y una infraestructura de datos unificada.

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