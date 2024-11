The One Destination colabora para construir el primer complejo inmobiliario ESG de Vietnam en Da Lat.

Perspective of Haus Da Lat Project. - THE ONE DESTINATION/PR NEWSWIRE

The One Destination, junto con un inversor de Singapur y un fondo institucional, colaboran para construir el primer complejo inmobiliario ESG de Vietnam en Da Lat.

HANOI, Vietnam, 9 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- The One Destination anunció oficialmente un acuerdo de inversión con Terne Holdings de Singapur, un grupo de inversión multisectorial, y BTS Bernina Private Equity Fund, un fondo mutuo regulado centrado en Asia. Según el acuerdo, la empresa conjunta de BTS y Terne Holdings tendrá una participación del 30 % en The One Destination.

The One Destination es el desarrollador del proyecto Haus Da Lat. La empresa es líder en el desarrollo inmobiliario ESG en Vietnam, participa activamente en numerosos proyectos en curso en todo el país y mantiene una importante reserva de tierras. El proyecto abarca 5 hectáreas y cuenta con una inversión total de 1.700 millones de VND ( 68 millones de USD). Se encuentra en una zona privilegiada junto al sereno lago Xuan Huong, uno de los lagos naturales más pintorescos de Vietnam y un símbolo de Da Lat.

Según el plan, The One Destination construirá el primer complejo inmobiliario con estándares ESG de Vietnam en el último terreno privilegiado que queda en el centro de la ciudad de Da Lat. Diseñado por el reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma, se espera que Haus Da Lat se convierta en un símbolo patrimonial para la ciudad de 130 años de antigüedad y coloque a Vietnam en el mapa inmobiliario ESG mundial.

La decisión de los socios internacionales de seleccionar Da Lat como su primer destino de inversión en Vietnam resalta el atractivo único de la ciudad. Los socios enfatizan que en un país tropical como Vietnam, Da Lat, una ciudad montañosa con un clima fresco durante todo el año rodeada de tranquilos lagos, vastos bosques de pinos, magníficas cascadas y vibrantes campos de flores, es una obra maestra natural. Esta ciudad, a menudo llamada "patrimonio natural", merece proyectos inmobiliarios que reflejen su valor.

"Da Lat nos cautivó a primera vista y estamos orgullosos de ser uno de los inversores extranjeros pioneros en Da Lat", afirmó el representante de BTS.

El 20 de junio de 2024, el Ministerio de Transporte emitió la Decisión N.º 758/QD-BGTVT para convertir el Aeropuerto de Lien Khuong en un aeropuerto internacional, lo que desencadenó un auge en la economía, el turismo y toda la provincia de Lam Dong en Da Lat. En la primera mitad de 2024, Lam Dong recibió a 5 millones de turistas, un aumento de más del 12 %. Para fines de 2024, se espera que la provincia reciba 10 millones de visitantes, incluidos 550.000 turistas internacionales. Según el plan para 2030, el Aeropuerto de Lien Khuong se ampliará a casi 487 hectáreas y albergará a 5 millones de pasajeros al año, con vuelos desde varios países del mundo.

El sector inmobiliario ESG está ganando terreno en muchos países desarrollados y se espera que se convierta en una tendencia global importante en el próximo siglo. Por eso, los inversores se están asociando con The One Destination para lanzar una nueva era del sector inmobiliario ESG en Vietnam, comenzando en Da Lat y expandiéndose a otros proyectos. Con la dinámica economía de Vietnam, que se encuentra entre las mejores de Asia, un crecimiento promedio del PIB del 6-7 % anual y una clase media en rápido crecimiento que se espera que alcance el 40 % de la población en 2030, el mercado inmobiliario del país está preparado para un auge significativo en el segmento ESG. Las empresas líderes como The One Destination tendrán la ventaja de dar forma a esta tendencia. Haus Da Lat es muy valorada por su diseño, elección de materiales, construcción y operaciones que cumplen con los criterios ESG, y su enfoque en el factor humano, alineándose con los objetivos ESG, creando valor a largo plazo para las generaciones futuras.

Caroline Lee, presidenta de Terne Holdings, afirmó: "Junto con The One Destination y BTS, crearemos un lugar histórico para Da Lat, Vietnam. Estamos orgullosos de estar entre los inversores extranjeros pioneros que trabajan junto con los desarrolladores inmobiliarios de Vietnam para construir y preservar Da Lat frente al desarrollo excesivo de hormigón de la ciudad".

Terne Holdings también afirmó que la inversión en Haus Da Lat se alinea con su estrategia ESG en curso. Esta estrategia se basa en acciones prácticas y mensurables y se alinea con los 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

"Lo mejor suele dejarse para el final, y Haus Da Lat será el primer proyecto emblemático de Vietnam que cumpla con los estándares ESG, un legado para Da Lat", afirmó un representante de The One Destination. También se espera que cinco marcas internacionales líderes unan sus fuerzas para crear un nuevo icono para Da Lat.

Información de referencia

The One Destination se encuentra a la vanguardia del desarrollo inmobiliario ESG en Vietnam. Nos esforzamos por abordar los desafíos ambientales, minimizar nuestra huella ecológica y mejorar el medio ambiente local mediante el empleo de materiales de construcción sostenibles y tecnologías de eficiencia energética.

BTS Bernina Private Equity Fund es una sociedad de inversión de capital abierto cuyo tamaño supera los 368 millones de dólares, de los cuales el 60 % está invertido en Asia. En los últimos tres años, el rendimiento del fondo ha alcanzado el 71,9 %.

Terne Holdings es una empresa de inversión multisectorial con sede en Singapur que se centra en inversiones en la creación de espacios ecológicos que preserven la belleza de la naturaleza, prioricen la salud y construyan comunidades fuertes.

