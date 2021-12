The Outlet Stores Alicante reabre su tienda Nike Clearance Store, única en España

Reapertura Nike Clearance Store en The Outlet Stores Alicante.

Reapertura Nike Clearance Store en The Outlet Stores Alicante. - Coodex Marketing

The Outlet Stores Alicante, gestionado por la consultora inmobiliaria internacional Savills Aguirre Newman, acoge la reapertura de Nike tras su cierre por remodelación, único concepto Clearance en España

Desde su apertura hace ya más de 15 años en el centro, Nike ha pasado por diferentes fases desde la inicial Factory Store hasta su transformación a Nike Clearance Store en el año 2015, convirtiéndose así en una tienda única en la provincia de Alicante y en toda España.



Una tienda Clearance Store es un novedoso concepto donde los clientes podrán encontrar productos exclusivos con los precios más bajos: la liquidación de las ofertas. A diferencia de un Outlet, donde encontrarán artículos con descuentos adicionales, en una Clearance Store pueden disfrutar de artículos aún más rebajados en cantidades muy limitadas.



Este 2021, la marca ha apostado por una remodelación disruptiva, con la que ha aumentado su superficie superando los 1200m2, casi duplicando su tamaño, e incorporado un diseño actualizado y las últimas innovaciones para disfrutar de un proceso de compra único.



“Este gran proyecto de ampliación y renovación demuestra una vez más la confianza que genera este activo a nivel nacional. La apuesta de Nike por The Outlet Stores Alicante se alinea con nuestra estrategia de seguir acercando marcas y ofreciendo experiencias únicas a nuestros clientes”, afirma Andrés Encisco, gerente del centro.



Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.



Sobre Savills Aguirre Newman

Para conocer todo lo que Savills Aguirre Newman está haciendo durante el COVID-19, entrar en COVID-19 Resource HUB en su web.



Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 8º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate a +3.200 directivos).



Savills Aguirre Newman es la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. Cuenta con 500 personas en España y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, en España tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Ofrece servicios en todos los sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.







Contacto

Nombre contacto: Beatriz Justamante - Coodex Marketing

Descripción contacto: Coodex Marketing

Teléfono de contacto: 966593206