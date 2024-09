THE PENINSULA ISTANBUL GANA EL ONE TO WATCH AWARD COMO PARTE DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

The Peninsula Istanbul wins the One To Watch Award as part of The World's 50 Best Hotels 2024

Inaugurado en 2023, dentro del nuevo desarrollo de Galataport, The Peninsula Istanbul ocupa un cuarteto de elegantes edificios en primera línea, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad

LONDRES, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- The Peninsula Istanbul, ubicado a orillas del Bósforo, en el histórico distrito de Karaköy, ha sido proclamado ganador del One To Watch Award previo a la entrega de premios de The World's 50 Best Hotels 2024. Este premio se otorga a un hotel estrella en ascenso que ha causado una impresión positiva en los 600 miembros de la Academia y en la industria en general, y ha sido identificado por el equipo de los 50 Best como uno de los que tiene el potencial de entrar en la clasificación en una futura edición de The World's 50 Best Hotels.

Este es el segundo de dos premios especiales que se anuncian previo a la ceremonia oficial de premiación del 17 de septiembre de 2024, en el histórico Guildhall de Londres.

The Peninsula Istanbul abarca una colección de edificios, incluidos monumentos históricos protegidos de principios del siglo XX. The Lobby es una estructura con fachada de vidrio cuidadosamente renovada, y fue la primera terminal de cruceros moderna de Turquía, construida en la década de 1940. Las 177 estancias comprenden 138 habitaciones y 39 suites, incluyendo The Peninsula Suite, una de las más grandes de la ciudad. Esta suite incluye un hammam o baño turco privado, gimnasio, sala de proyección, balcones y piscina privada en la azotea. La mayoría de las habitaciones tienen vistas al Bósforo y a los techos del casco histórico de Estambul.

Emma Sleight, jefa de contenidos de The World's 50 Best Hotels, afirma: "Hoteles de esta categoría y consideración no se inauguran a menudo, y el lanzamiento de The Peninsula Istanbul ha despertado una gran admiración en todo el sector. Los edificios históricos se han adaptado con tacto e impecablemente, sin comprometer su valor patrimonial. The Peninsula es una de las marcas de hoteles de lujo más antiguas, que abrió su primer hotel en 1928, y este hotel continúa así un legado de excelencia, estableciendo el estándar de referencia para los hoteles del futuro. Esta es la razón por la que The Peninsula Istanbul ha ganado este premio".

Jonathan Crook, director general de The Peninsula Istanbul comentó: "Recibir este premio es una tremenda validación del increíble esfuerzo, dedicación y pasión que nuestro equipo ha puesto en esta propiedad. La respuesta a aquellos que han experimentado nuestra hospitalidad de primera mano pone de relieve que estamos en el camino correcto, especialmente teniendo en cuenta lo joven que es nuestro hotel. Nos coloca con orgullo en el radar de la excelencia global en la hospitalidad".

