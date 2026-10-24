The Power of WILL: una serie de conversaciones sobre la determinación y la individualidad

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 24 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Armani beauty: The Power of WILL se trata de una serie de entrevistas en vídeo presentada por el artista y narrador digital Devon Rodriguez. Al combinar el retrato con la conversación personal, las entrevistas a Jonathan Bailey, J Balvin, Carlos Sainz y Simon Squibb exploran las decisiones, los desafíos y los momentos de convicción que han marcado sus trayectorias. Mientras que, a menudo, la narrativa en torno a las fragancias ha recurrido a temas como los sueños, la seducción o el éxito, esta serie explora una interpretación más personal de la ambición, la determinación y los momentos que definen una vida. En su esencia reside una aspiración universal: convertirse en la persona que uno desea ser.

Basada en la convicción de que la determinación y la individualidad forjan el destino de cada persona, la serie explora lo que significa perseguir ambiciones personales, superar las expectativas y definir el éxito bajo los propios términos.

MÁS ALLÁ DEL RETRATOEl presentador de la serie, Rodriguez, comenzó a ganar reconocimiento a nivel mundial dibujando a personas que encontraba en el metro de Nueva York; capturaba la singularidad de desconocidos a través de retratos espontáneos que han llegado a millones de personas en todo el mundo.

Más allá de sus logros, las entrevistas exploran las experiencias, las decisiones personales y los momentos de confianza en uno mismo que han dado forma a sus trayectorias.

Para Jonathan Bailey, actor y embajador global de fragancias, The Power of Will supuso ir más allá del glamour de la actuación para revelar la realidad más cruda: "La gente no ve los errores. No ve los fracasos reales. Cuando estás en el set rodando una escena que, en la película final, quizás dure solo 25 segundos, y estás ensayando, es evidente que la gente no percibe necesariamente el miedo".

UN NUEVO CAPÍTULO EN LA NARRATIVA DE LAS FRAGANCIASThe Power of WILL explora las historias que se esconden tras la determinación de las personas por seguir su propio camino, alejándose de la publicidad de fragancias convencional para crear algo que conecte con el público a un nivel más humano. La serie aporta una perspectiva cultural distintiva, utilizando el arte como medio para desvelar las experiencias y los momentos decisivos en la vida de algunas de las personalidades más reconocibles de la actualidad.

La serie concluye el 25 de octubre con un episodio final que pone el foco en el propio Devon Rodriguez, explorando el recorrido personal que lo llevó de dibujar a desconocidos en el metro a convertirse en un artista y narrador digital reconocido a nivel mundial.

Ya puede ver The Power of WILL en YouTube.

https://www.armanibeauty.com/

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