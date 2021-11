The Ritz-Carlton, South Beach lol - THE RITZ-CARLTON, SOUTH BEACH/PR NEWSWIRE

- The Ritz-Carlton, South Beach da la bienvenida a dos icónicos agentes de cambio al hotel de referencia para celebrar la Semana del Arte de Miami

En la intersección de las artes culinarias y visuales, The Ritz-Carlton, South Beach va a recibir al chef con estrella Michelin José Andrés y al artista estrella en ascenso Serge Attukwei Clottey para mostrar sus impactantes esfuerzos dedicados a la sostenibilidad y globalización

MIAMI, 22 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, South Beach se complace en dar la bienvenida al hotel a dos de las mentes más brillantes dedicadas a la sostenibilidad y a las causas humanitarias para celebrar el tan esperado regreso de Miami Art Week 2021 y la feria Art Basel: el chef José Andrés y el artista Serge Attukwei Clottey. Gracias a la colaboración de estos dos pioneros impactantes, The Ritz-Carlton, South Beach presentará "Art For Good" a lo largo de la Miami Art Week, transformando la conversación sobre la sustentabilidad ambiental y la globalización. Con una rica historia de arte y cultura para siempre, The Ritz-Carlton, South Beach celebra el arte, la innovación, la naturaleza y el potencial ilimitado de la colaboración humana.

Al comprender la relación interconectada entre los mundos culinario y artístico, Andrés y Clottey se dedicarán a crear una oportunidad para el diálogo en torno a la sostenibilidad a través de una experiencia culinaria privada única y una exposición artística a gran escala, que esté abierta al público, de Clottey y mostrada dentro de todo el hotel histórico, que seguirá con la narrativa durante toda la experiencia del huésped.

Clottey - un artista de Ghana reconocido por reutilizar galones de plástico Kufuor en su obra de arte como un medio para explorar temas como el calentamiento global, la escasez de agua y otros problemas medioambientales, estará presente el lunes 29 de noviembre con el objetivo de presentar su trabajo comisionado titulado The Bodies Left Behind (2021) como tema de conversación principal y punto focal de la exposición de una semana abierta para su visualización. La obra de arte y escultura que invita a la reflexión transformará un barco de pesca tradicional de Ghana en una experiencia de escultura sonora profundamente inmersiva e impactante. Al escuchar las ideas que rodean la política de la globalización y el impacto que el consumismo tiene en nuestro medio ambiente, The Bodies Left Behind utilizará los sonidos de las olas del océano rompiendo e imágenes conmovedoras de plástico y objetos encontrados recolectados de las mareas nocturnas a lo largo de las costas de Ghana con el objetivo de alentar a la crítica de la situación social, junto a sus legados económicos y medioambientales del colonialismo que han afectado a Ghana durante siglos.

Clottey va a seguir representando su misión artística a través de una selección cuidadosamente curada de sus obras de arte en The Ritz-Carlton, South Beach. La propiedad estará adornada con una serie de obras de Clottey, así como una instalación expansiva de plástico reutilizado de colores brillantes, creado a partir de contenedores de galones amarillos desechados, creando un punto central situado en el lobby con glamour del hotel.

La célebre autoridad mundial del arte, Neville Wakefield, se va a unir a Andrés y Clottey como curador artístico del programa Miami Art Week del hotel. Como director artístico de Elevation1049 y Desert X, Wakefield cuenta con el reconocimiento por su tarea dedicada a explorar nuevos modelos de arte sostenible que van más allá de los contextos institucionales.

La instalación específica del sitio estuvo comisionada y fue posible por medio de Deutsche Bank Wealth Management y de las familias Ben Josef, Olarte Kanavos y Lowenstein.

Durante la Miami Art Week, The Ritz-Carlton, South Beach también lanzará la tan esperada ventana emergente navideña Dead Rabbit. El bar irlandés favorito de culto procedente de la ciudad de Nueva York se instalará en el hotel durante el mes de diciembre, con el objetivo de proporcionar una selección de sus cócteles más famosos, además de brebajes únicos exclusivos de la ventana emergente elaborados de forma conjunta por medio de Jillian Vose, directora de bebidas de The Dead Rabbit y Enzo Cangemi, jefe de camareros de The Ritz-Carlton, South Beach.

La programación de la Miami Art Week crece aún más gracias a la serie 'Art of the Craft Dinner' compuesta por un número limitado de cenas con entrada en el restaurante Fuego y Mar del hotel. The Ritz-Carlton, South Beach va a ofrecer tres comidas excepcionales creadas a través del chef de Fuego y Mar, Samuel Vasquez, y cuenta con maridajes de vinos de Jordan Winery, Orin Swift y Gerard Bertrand. Cada cena comenzará con un cóctel de recepción, seguido inmediatamente por una cena de cinco platos de sabores atrevidos y cosechas cuidadosamente seleccionadas.

Si desea conocer más acerca del programa Art For Good de The Ritz-Carlton, South Beach y conocer las actividades adicionales de la Miami Art Week visite la página web del hotel sita en https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/south-beach . Hay más información acerca de la página de Instagram del hotel en https://www.instagram.com/ritzcarltonsouthbeach/ .

