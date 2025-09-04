The ShowRoom Mag sella un acuerdo para llevar los Carnavales de Canarias al Carnaval de Notting Hill

(Información remitida por la empresa firmante)

La esencia de los Carnavales de Canarias estará presente en el Carnaval de Notting Hill, el mayor evento callejero de Europa, gracias a un acuerdo exclusivo hasta 2028 con The ShowRoom Mag

Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 2025.- The ShowRoom Mag ha alcanzado un acuerdo exclusivo con el Carnaval de Notting Hill, el mayor evento callejero de Europa, para llevar la esencia de los Carnavales de Canarias al corazón de Londres durante los próximos tres años. Se trata de una oportunidad única para proyectar la riqueza cultural de las islas en la capital del país europeo que más turistas envía a Canarias, abriendo una ventana internacional sin precedentes.



El acuerdo, con vigencia hasta 2028, permitirá que algunos de los carnavales más emblemáticos del archipiélago, junto a sus icónicas figuras como la Reina del Carnaval o la Drag Queen, tengan presencia destacada en este evento que congrega a más de dos millones de asistentes cada año.



Uno de los hitos más esperados de esta colaboración es la posibilidad, cada vez más cercana, de que las Reinas de los Carnavales de Canarias encabecen la apertura oficial del desfile del Carnaval de Notting Hill en 2026. Una imagen que promete convertirse en símbolo de la unión entre dos de las fiestas populares más reconocidas y vibrantes del mundo.



Con más de 15 años de experiencia organizando eventos y promocionando las Islas Canarias como destino cultural y turístico, este hito supone para The ShowRoom Mag un triunfo y una oportunidad única, fruto de dos años de trabajo constante. "El Carnaval de Notting Hill nos abre sus puertas, y llevamos a Canarias con nosotros. Es un paso histórico para dar visibilidad a nuestras fiestas emblemáticas en uno de los escaparates internacionales más potentes", destacan desde la organización.



Durante el proceso de negociación, el chairman del Carnaval de Notting Hill, Ian Confort, visitó el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y aseguró: "la espectacularidad del Carnaval de Santa Cruz es algo único en Europa. Su nivel artístico, la energía de sus comparsas y el brillo de sus galas son inspiración para cualquier celebración en el mundo. Incorporar ese espíritu al Carnaval de Notting Hill supone dar un salto de calidad".



Con esta confirmación, The ShowRoom Mag reafirma su compromiso con la proyección exterior de las islas y marca un nuevo capítulo en la internacionalización de la cultura canaria a través de su fiesta más popular.



Sobre The ShowRoom Mag

The ShowRoom Mag es una revista lifestyle con más de 15 años en el sector que se distingue por su inquebrantable compromiso con la excelencia. Desde la elección del papel hasta la minuciosa curaduría de contenidos, cada detalle es supervisado con dedicación y esmero para ofrecer una experiencia única.



La revista se imprime en papel de la más alta calidad, 100% certificado por el FSC, lo que asegura su origen en fuentes responsables. Este enfoque garantiza no solo una experiencia de lectura excepcional, sino también un sólido compromiso con la sostenibilidad ambiental, alineando cada edición con valores contemporáneos. Con una tirada de 10.000 ejemplares, The ShowRoom Mag es distribuida estratégicamente en hoteles, restaurantes, terrazas, comercios y otros puntos clave de la isla de Tenerife.



Descubrir más en: https://theshowroommag.com/the-showroom-mag-en-notting-hill-un-viaje-que-abre-las-puertas-de-londres-a-los-carnavales-de-canarias/







