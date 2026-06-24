The smarter E Europe 2026 | Descubra el futuro de la energía inteligente con OSCAL

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 23 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Respaldada por años de innovación en almacenamiento de energía y una cartera de soluciones energéticas probadas, OSCAL presenta Power Storage 2000 en The smarter E Europe 2026 en Múnich. Como el primer sistema de almacenamiento de energía para balcones con inteligencia artificial de la marca, está diseñado para hacer que la gestión energética del hogar sea más inteligente y eficiente.

Power Storage 2000: Almacenamiento de energía para balcones con IA para hogares más inteligentes y sostenibles

En la exposición, OSCAL presentó Power Storage 2000 con una entrada de 2400 W y una arquitectura fotovoltaica 3 en 1 para balcones, compatible con modos conectados a la red, aislados e híbridos. Su capacidad ampliable de 1,92 a 9,6 kWh mejora el aprovechamiento de la energía solar, la fiabilidad del respaldo y la flexibilidad del sistema. Gracias a la optimización inteligente de la tarifa por tiempo de uso (TOU) mediante IA, gestiona de forma inteligente la carga y la descarga en función de los precios de la electricidad para reducir los costes energéticos. Además, permite la monitorización en tiempo real y la integración con plataformas para una coordinación energética más inteligente. Diseñado para balcones, azoteas y patios, cuenta con protección IP65, un diseño modular silencioso y una garantía de 10 años para un uso fiable a largo plazo.

Antes de su lanzamiento oficial el 15 de julio de 2026, OSCAL Power Storage 2000 ya está disponible para reserva en la tienda oficial de OSCAL. Con un precio original de 999 €, los clientes pueden ahorrar hasta 150 € durante la campaña de preventa, con un precio de lanzamiento a partir de tan solo 849,99 €.

PowerMax Series: De la energía portátil al respaldo energético para todo el hogar

Además, en The smarter E Europe 2026, OSCAL presentará su gama de sistemas de almacenamiento de energía, que incluye PowerMax1200, PowerMax1800SE y PowerMax7200, cubriendo desde sistemas portátiles hasta respaldos para todo el hogar. PowerMax1200 ofrece una potencia de salida de 1200 W con un asa portátil y un diseño ultraligero de 10 kg para uso en interiores y exteriores. PowerMax1800SE ofrece una capacidad de hasta 1024 Wh y una potencia nominal de 1800 W, con carga solar rápida y respaldo UPS ultrarrápido de 0,01 s para un suministro eléctrico fiable en el hogar y en caso de emergencia. PowerMax7200 proporciona un respaldo de alta potencia de 7200 W para el hogar, con una capacidad ampliable de hasta 25.600 Wh, compatible con hasta 4 baterías para garantizar la seguridad energética de todo el hogar.

Ampliando el futuro de la energía inteligente en el hogar

Además, OSCAL presenta su ecosistema energético impulsado por IA y ofrece un adelanto del próximo Power Storage 3000, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre con un rendimiento mejorado y capacidades de IA de última generación. Se invita cordialmente a los visitantes a explorar las últimas innovaciones de OSCAL en sus instalaciones y a analizar posibles oportunidades de colaboración.

Nombre del evento: The smarter E Europe 2026Lugar: Messe München, Munich, AlemaniaExpositor No.: B1.151AFechas: 23–25 de junio de 2026

Para obtener más información y oportunidades de cooperación empresarial, visite www.oscal.hk o bien, reúnase con el equipo de OSCAL en persona durante la exposición.

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